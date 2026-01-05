ETV Bharat / state

साल 2025 में उत्तराखंड STF ने तोड़ी माफियाओं की कमर, आईजी ने बताए अचीवमेंट

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने आज पांच जनवरी सोमवार को अपनी साल 2025 की उपलब्धियों के बारे में बताया. इस बारे में एसटीएफ आईजी नीलेश आनन्द भरणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

एसटीएफ आईजी नीलेश आनन्द भरणे के मुताबिक साल 2025 में एसटीएफ ने गैंगस्टर, ड्रग माफिया और साइबर अपराधी तक पर शिकंजा कसा है. एसटीएफ की टीम ने साल 2025 में 18 इनामी अपराधी गिरफ्तार करने के साथ ही 54 ड्रग्स तस्कर को भी दबोचा है, जिनके कब्जे से करीब 22.86 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है.

एसटीएफ आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में एसटीएफ ने संगठित अपराध, इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, शस्त्र और नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली दवाइयों के अवैध कारोबार, साइबर अपराध, वन्यजीव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की. इन अभियानों का उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आम नागरिकों की सुरक्षा करना रहा है.

साल 2025 में इनामी और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी: एसटीएफ टीमों द्वारा अलग-अलग अपराधों में शामिल 18 इनामी और लंबे समय से फरार अपराधियों को देश के अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया. इनमें जनपद चमोली में हत्या के मामले में 25 सालों से फरार दो लाख रुपए के इनामी आरोपी सुरेश शर्मा को गिरफ्तारी किया गया.

साथ ही अन्य अधिनियमों के अंतर्गत फरार 26 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. शस्त्र अधिनियम और संगठित अपराध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 20 पिस्टल, दो तमंचे, 24 मैगजीन और 63 जिंदा कारतूस बरामद कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

चीनू पंडित गैंग पर भी हुई कार्रवाई: कुख्यात गैंगस्टर विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित गैंग के दो शूटरों को तीन पिस्टल, एक तमंचा व 12 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया. रुड़की क्षेत्र में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त के मामलों में वाल्मीकि गैंग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर गैंग के सक्रिय सदस्यों मनीष उर्फ बॉलर, पंकज अष्टवाल और निर्देश पत्नी रजनीश को कनखल जनपद हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया. साथ ही आरोपी शेर सिंह, हसन जैदी और आकाश सक्सेना को गिरफ्तार किया गया. वही प्रदेश में चल सात गैंगों पर भी एसटीएफ की लगातार निगरानी है.