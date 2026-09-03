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साइबर क्रिमिनल्स पर उत्तराखंड STF का एक्शन, 7 दिन में 15 गिरफ्तरी, 820 बैंक खातों की जांच

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ सात दिवसीय 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट' चलाकर ठगी की रकम निकालने वालों से लेकर साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों, सिम, एटीएम, चेक और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने वालों तक कार्रवाई की है. अभियान के दौरान 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 247 संदिग्धों को कानूनी नोटिस जारी किए गए.

पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक चले अभियान में साइबर अपराध से जुड़े 820 संदिग्ध बैंक खातों की जांच की गई, जिसके आधार पर 159 एफआईआर दर्ज की गईं. इसी तरह 1,236 एटीएम से रकम निकासी वाले स्थानों की जांच कर 32 एफआईआर दर्ज की गईं. वहीं 84 चेक से रकम निकासी वाले स्थानों की जांच के बाद 37 एफआईआर दर्ज की गईं. अभियान में साइबर अपराध में इस्तेमाल पाए गए 644 संदिग्ध सिम और 630 आईएमईआई बंद कराए गए और 442 संदिग्ध मामलों की जांच की गई. वहीं 22 संदिग्ध सिम-पॉस (POINT OF SALE) की जांच कर 10 एफआईआर दर्ज की गईं.

चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई: एसटीएफ के मुताबिक, ऑपरेशन से पहले एक महीने तक डिजिटल, दूरसंचार और वित्तीय संकेतकों का तकनीकी विश्लेषण किया गया. 1 से 31 जुलाई 2026 तक चलाए गए साइबर सुरक्षा अभियान में मोबाइल नंबर, सिम/आईएमईआई, ऐसे बैंक खाते जिनमें ठगी की रकम पहुंचाई जाती है, एटीएम और चेक से रकम निकासी वाले स्थानों, संदिग्ध बैंक खातों और सिम-पॉस से जुड़ी सूचनाएं जुटाई गईं. अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आपस में मिलाकर कार्रवाई योग्य जानकारी तैयार की गई. इसके बाद चिन्हित स्थानों पर जाकर जांच और कार्रवाई की गई.

पुलिस ने साइबर अपराध के प्रमुख स्थानों की पहचान के लिए I4C के प्रतिबिंब नक्शे का भी इस्तेमाल किया गया. इसके जरिए डिजिटल, दूरसंचार, वित्तीय और भौगोलिक जानकारी का विश्लेषण कर संदिग्ध स्थानों, सिम/आईएमईआई, सिम-पॉस, ऐसे बैंक खाते जिनमें ठगी की रकम पहुंचती है और एटीएम और चेक से रकम निकासी वाले स्थानों की पहचान की गई.

हरिद्वार में 'नवादा ग्रुप' का खुलासा: ऑपरेशन के दौरान हरिद्वार के थाना श्यामपुर पुलिस ने ठगी की रकम वाले बैंक खातों, एटीएम से रकम निकासी, संदिग्ध सिम और चेक से रकम निकासी से मिले आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर संगठित साइबर ठगी गिरोह 'नवादा ग्रुप' का खुलासा किया. पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. तकनीकी जांच में इस नेटवर्क से जुड़े 200 से अधिक बैंक खाते सामने आए, जिनमें साइबर ठगी की रकम के सीधे लेनदेन के साक्ष्य मिले. आरोपियों के कब्जे से 45 से अधिक एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, दो लैपटॉप और 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लोन, ऑनलाइन कारोबार और पैसा दोगुना करने जैसे लालच देकर की गई ठगी की रकम ऐसे बैंक खातों में पहुंचाई जाती थी, जिनका इस्तेमाल रकम को आगे भेजने के लिए किया जाता था. इसके बाद एटीएम से नकदी निकालने और सीडीएम के जरिए दूसरे बैंक खातों में रकम जमा या भेजकर रकम के लेनदेन का पता छिपाने का प्रयास किया जाता था.