साइबर क्रिमिनल्स पर उत्तराखंड STF का एक्शन, 7 दिन में 15 गिरफ्तरी, 820 बैंक खातों की जांच
उत्तराखंड STF ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 7 दिनों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 3, 2026 at 7:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ सात दिवसीय 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट' चलाकर ठगी की रकम निकालने वालों से लेकर साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों, सिम, एटीएम, चेक और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने वालों तक कार्रवाई की है. अभियान के दौरान 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 247 संदिग्धों को कानूनी नोटिस जारी किए गए.
पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक चले अभियान में साइबर अपराध से जुड़े 820 संदिग्ध बैंक खातों की जांच की गई, जिसके आधार पर 159 एफआईआर दर्ज की गईं. इसी तरह 1,236 एटीएम से रकम निकासी वाले स्थानों की जांच कर 32 एफआईआर दर्ज की गईं. वहीं 84 चेक से रकम निकासी वाले स्थानों की जांच के बाद 37 एफआईआर दर्ज की गईं. अभियान में साइबर अपराध में इस्तेमाल पाए गए 644 संदिग्ध सिम और 630 आईएमईआई बंद कराए गए और 442 संदिग्ध मामलों की जांच की गई. वहीं 22 संदिग्ध सिम-पॉस (POINT OF SALE) की जांच कर 10 एफआईआर दर्ज की गईं.
चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई: एसटीएफ के मुताबिक, ऑपरेशन से पहले एक महीने तक डिजिटल, दूरसंचार और वित्तीय संकेतकों का तकनीकी विश्लेषण किया गया. 1 से 31 जुलाई 2026 तक चलाए गए साइबर सुरक्षा अभियान में मोबाइल नंबर, सिम/आईएमईआई, ऐसे बैंक खाते जिनमें ठगी की रकम पहुंचाई जाती है, एटीएम और चेक से रकम निकासी वाले स्थानों, संदिग्ध बैंक खातों और सिम-पॉस से जुड़ी सूचनाएं जुटाई गईं. अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आपस में मिलाकर कार्रवाई योग्य जानकारी तैयार की गई. इसके बाद चिन्हित स्थानों पर जाकर जांच और कार्रवाई की गई.
पुलिस ने साइबर अपराध के प्रमुख स्थानों की पहचान के लिए I4C के प्रतिबिंब नक्शे का भी इस्तेमाल किया गया. इसके जरिए डिजिटल, दूरसंचार, वित्तीय और भौगोलिक जानकारी का विश्लेषण कर संदिग्ध स्थानों, सिम/आईएमईआई, सिम-पॉस, ऐसे बैंक खाते जिनमें ठगी की रकम पहुंचती है और एटीएम और चेक से रकम निकासी वाले स्थानों की पहचान की गई.
हरिद्वार में 'नवादा ग्रुप' का खुलासा: ऑपरेशन के दौरान हरिद्वार के थाना श्यामपुर पुलिस ने ठगी की रकम वाले बैंक खातों, एटीएम से रकम निकासी, संदिग्ध सिम और चेक से रकम निकासी से मिले आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर संगठित साइबर ठगी गिरोह 'नवादा ग्रुप' का खुलासा किया. पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. तकनीकी जांच में इस नेटवर्क से जुड़े 200 से अधिक बैंक खाते सामने आए, जिनमें साइबर ठगी की रकम के सीधे लेनदेन के साक्ष्य मिले. आरोपियों के कब्जे से 45 से अधिक एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, दो लैपटॉप और 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए.
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लोन, ऑनलाइन कारोबार और पैसा दोगुना करने जैसे लालच देकर की गई ठगी की रकम ऐसे बैंक खातों में पहुंचाई जाती थी, जिनका इस्तेमाल रकम को आगे भेजने के लिए किया जाता था. इसके बाद एटीएम से नकदी निकालने और सीडीएम के जरिए दूसरे बैंक खातों में रकम जमा या भेजकर रकम के लेनदेन का पता छिपाने का प्रयास किया जाता था.
240 साइबर अपराधियों की पहचान: उत्तराखंड पुलिस ने 2026 में 240 साइबर अपराधियों और संदिग्धों का विवरण I4C के समन्वय पोर्टल पर दर्ज किया. इनका दूसरे राज्यों में दर्ज साइबर अपराध के मामलों से मिलान करने पर 100 से अधिक अंतरराज्यीय कड़ियां सामने आईं. इन कड़ियों के आधार पर संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय कर संदिग्धों की जांच, उनके आपराधिक इतिहास का मिलान और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है.
वहीं साइबर मामलों की जांच में दूसरे राज्यों से समन्वय के लिए साइबर इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट रिक्वेस्ट (CIAR) के माध्यम से BNSS की धारा 35(3) के तहत 303 नोटिस दूसरे राज्यों को भेजे गए. दूसरे राज्यों के साइबर अपराध मामलों में उत्तराखंड से जुड़े आरोपियों और संदिग्धों के संबंध में प्राप्त 247 नोटिस की तामील उत्तराखंड पुलिस ने कराई.
1930/NCRP के जरिए 23.44 करोड़ रुपए बचाए: ऑपरेशन हॉटस्पॉट के अलावा वर्ष 2026 में 1930/NCRP पर प्राप्त 18,749 साइबर अपराध शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समन्वय से करीब 23.44 करोड़ रुपए की ठगी की रकम को समय रहते रोकने में सफलता मिली. इसी अवधि में प्राप्त 683 ई-जीरो एफआईआर में से 659 को नियमित एफआईआर में बदला या जोड़ा गया.
साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता पर भी जोर: साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया. 27 अगस्त को हुए राज्यव्यापी ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम में करीब 1,100 से अधिक राजकीय विद्यालयों के 1.75 लाख छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. विद्यार्थियों को एआई, डीपफेक, साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया की सुरक्षा और 1930/NCRP के बारे में जानकारी दी गई.
चार जिलों में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों की विशेष कार्रवाई: पुलिस के अनुसार 3 सितंबर को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के चिन्हित साइबर अपराध वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया. एसटीएफ की तकनीकी टीम के साथ संबंधित जिलों की पुलिस के करीब 2 हजार पुलिसकर्मी मैदान में उतरे. इस दौरान 300 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल और सिम की जांच के साथ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नोटिस, एफआईआर और गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
ऑपरेशन हॉटस्पॉट के बाद भी साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. प्रतिबिंध, एनसीआरपी समेत अन्य तकनीकी माध्यमों से मिलने वाली जानकारी का लगातार विश्लेषण कर साइबर अपराध वाले क्षेत्रों, ठगी की रकम वाले बैंक खातों, संदिग्ध बैंक खातों, सिम-पॉस और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले अन्य डिजिटल एवं वित्तीय संसाधनों की पहचान की जाएगी। इनके सहयोगियों और मददगारों के खिलाफ भी लगातार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-वी. मुरुगेशन, एडीजी, कानून व्यवस्था-
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