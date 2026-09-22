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उत्तराखंड में पहली बार अवैध SIM Box टेलीकॉम गेटवे का पर्दाफाश, विदेशों से जुड़े तार, एक आरोपी गिरफ्तार

जानिए मौके से क्या-क्या मिला: इनपुट के आधार पर एसटीएफ की साइबर टीम ने बाजपुर के मुड़िया, ईदगाह के पास स्थित मकान पर दबिश दी. टीम को मौके पर SIM Box के माध्यम से टेलीकॉम गेटवे संचालित करता कादिर मिला. तलाशी के दौरान दो SIM Box, 77 एंटीना, 114 एयरटेल सिम कार्ड, सैमसंग मोबाइल फोन, इंटरनेट राउटर, LAN और USB केबल, कनेक्टर, पावर केबल, फाइबर वायर, मीडिया कन्वर्टर और अन्य उपकरण बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसटीएफ ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ के दिशा-निर्देशन में साइबर टीम को अवैध SIM Box के संबंध में लगातार इनपुट मिल रहे थे. इस संबंध में टीम दूरसंचार विभाग (DoT) के संपर्क में भी थी. जांच के दौरान बाजपुर में एक मकान से अवैध टेलीकॉम गेटवे संचालित किए जाने की सूचना मिली.

मकान में चल रहा था अवैध नेटवर्क: पुलिस ने बताया कि बाजपुर के मुड़िया क्षेत्र में ईदगाह के पास मकान में चल रहे इस अवैध नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने मुरादाबाद निवासी 24 वर्षीय कादिर पुत्र जाबिर अली को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के अनुसार साइबर अपराध व साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉट स्पॉट अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई.

कार्रवाई में 114 एयरटेल सिम, दो SIM Box, 77 एंटीना, राउटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी के बांग्लादेश के साइबर अपराधियों से संपर्क और डिजिटल अरेस्ट समेत अन्य साइबर अपराधों में नेटवर्क के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है.

रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर कुमाऊं यूनिट ने बाजपुर में संचालित अवैध SIM Box टेलीकॉम गेटवे का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए विदेशी और VoIP (Voice over Internet Protocol Call) कॉल को भारतीय मोबाइल नंबरों में बदला जाता था, जिससे कॉल करने वाले की पहचान और लोकेशन छिपाने में मदद मिलती थी.

विदेशी कॉल को भारतीय नंबर में बदलने का आरोप: एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी SIM Box के जरिए विदेश से आने वाली इंटरनेट आधारित VoIP कॉल को भारतीय लोकल मोबाइल कॉल में परिवर्तित करता था. इसके बाद कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर विदेशी नंबर के बजाय भारतीय मोबाइल नंबर दिखाई देता था.

पुलिस के अनुसार इस प्रक्रिया से कॉल करने वाले की वास्तविक पहचान और लोकेशन छिपाने में मदद मिलती थी. जांच में यह भी सामने आया कि अवैध गेटवे में अलग-अलग व्यक्तियों की आईडी पर जारी किए गए सिम कार्डों का इस्तेमाल किया जा रहा था.

बांग्लादेश के साइबर अपराधियों संपर्क में था आरोपी: प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के बांग्लादेश के साइबर अपराधियों के संपर्क में होने और उनके माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की जानकारी सामने आई है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि यह अवैध गेटवे करीब सात माह से संचालित किया जा रहा था.

डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी में इस्तेमाल: एसटीएफ के अनुसार, SIM Box तकनीक का इस्तेमाल विदेशी या VoIP कॉल को भारतीय मोबाइल नंबर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है. जांच एजेंसी को आशंका है कि ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, फर्जी अधिकारी बनकर ठगी और अन्य साइबर अपराधों में किया जा सकता है. इसके अलावा अवैध टेलीकॉम गेटवे के जरिए सरकारी राजस्व और टेलीकॉम कंपनियों को भी आर्थिक नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है.

आरोपी पहले भी हो चुका है गिरफ्तार: एसटीएफ के मुताबिक उनकी गिरफ्त में आया कादिर पहले से भी साइबर अपराध से जुड़ा आपराधिक इतिहास सामने आया है. वर्ष 2023 में थाना कटघर जनपद मुरादाबाद में SIM Box के माध्यम से अवैध टेलीकॉम गेटवे संचालित करने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ वहां धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों से संबंधित धाराओं के साथ भारतीय तार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके अलावा एफआईआर संख्या के तहत गैंगस्टर अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज है. वर्तमान में वह जमानत पर था.

नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच: एसटीएफ अब आरोपी के साइबर नेटवर्क, बांग्लादेश के संपर्कों, बैंक खातों और अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन जांच कर रही है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम उपलब्ध कराने वाले एजेंटों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. बरामद मोबाइल, सिम कार्ड और टेलीकॉम उपकरणों से संचालित गतिविधियों का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.

साइबर इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एसटीएफ द्वारा आधुनिक साइबर फॉरेंसिक और तकनीकी संसाधनों की मदद से साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों पर सिम उपलब्ध कराने वाले एजेंटों तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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