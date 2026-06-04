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पुलिस का ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर सख्त एक्शन, कई वेबसाइट कराए ब्लॉक

प्रदेश में ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते नेटवर्क पर नकेल कसी जा रही है. जिससे लोगों को इस जाल में फंसने से बचाया जा सके.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 8:27 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों (URL) को ब्लॉक कर दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए "उत्तराखंड गैंबलिंग लॉ 2026" के तहत सट्टेबाजी और जुए के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों पर एक्शन: एसटीएफ के अनुसार, ये वेबसाइटें लोगों को जल्द कमाई का लालच देकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल में फंसा रही थी. डिजिटल माध्यम से संचालित इस अवैध नेटवर्क को रोकने के लिए साइबर एसटीएफ ने तकनीकी कार्रवाई करते हुए 86 यूआरएल को ब्लॉक कराया है.

नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान: उत्तराखंड गैंबलिंग लॉ 2026 के तहत ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. यदि कोई व्यक्ति मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित करता पाया जाता है, तो उसे 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही अवैध जुआ घर संचालित करने या ऐसे अड्डों को वित्तीय सहायता देने वालों के लिए 5 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने, सट्टा लगाने या खिलाने वाले व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक (SI) या उससे वरिष्ठ अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं.

दोबारा अपराध करने पर दोगुनी सजा: कानून में आदतन अपराधियों के खिलाफ भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. पहली बार अपराध करने पर निर्धारित सजा लागू होगी, लेकिन दोबारा पकड़े जाने पर आरोपी को दोगुनी सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा. सट्टेबाजी और जुए के जरिए अर्जित धन से खरीदी गई चल और अचल संपत्तियों को भी पुलिस जब्त और कुर्क कर सकेगी. सरकार का उद्देश्य अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है.

पुलिस ने क्या कहा: एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि एसटीएफ ने लोगों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग एप्स से दूर रहने की अपील की है. जल्द कमाई का लालच लोगों को आर्थिक नुकसान और अपराध की दुनिया में धकेल सकता है. साथ ही किसी भी संदिग्ध सट्टा एप या वेबसाइट की जानकारी तत्काल पुलिस को देने और साइबर अपराधों से संबंधित जागरूकता के लिए उत्तराखंड साइबर एसटीएफ के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने की सलाह दी गई है.

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