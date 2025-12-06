ETV Bharat / state

एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता,वाल्मीकि गैंग का ईनामी सदस्य अरेस्ट, जानिये क्राइम कुंडली

एसटीएफ की टीम ने आकाश सक्सेना को गिरफ्तार किया. वह प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सक्रिय सदस्य है.

UTTARAKHAND STF
उत्तराखंड एसटीएफ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 7:20 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड एसटीएफ इन दिनों एक्शन में है. उत्तराखंड एसटीएफ ने मनीष बॉलर मामले में बड़ा खुलासा किया है. साथ ही 5000 के वांछित इनामी अपराधी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है. उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने कहा वे कुख्यात वाल्मिकी गैंग को जड़ से खत्म कर ही दम लेंगे. उन्होंने कहा अपराधियों से सांठ–गांठ रखने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सम्बन्ध में पिछले महीने गोपनीय सूचना और प्रार्थना पत्र के आधार पर एसटीएफ ने गंगनहर थाने में कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मिकी उसका भतीजा मनीष बॉलर, पंकज अष्ठवाल आदि 06 लोंगो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया. जिसके बाद भी प्रकरण में पहली बार वाल्मिकी गैंग के 2 सदस्यों मनीष बॉलर और पंकज अष्ठवाल को गिरफ्तार किया गया. जिससे पूछताछ में अन्य की जानकारी हुई. इसके बाद अब इस प्रकरण में आकाश सक्सेना श्यामनगर रुड़की हरिद्वार को गिरफ्तार कर ज़ेल भेजा गया है.

नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया रुड़की क्षेत्र के ग्राम सुनेहरा के रहने वाले श्याम बिहारी की वर्ष 2014 में मृत्यु हो गई थी. जिसकी करोड़ो रुपए की बेशकीमती संपत्ति ग्राम सुनेहरा क्षेत्र में स्थित है. श्याम बिहारी की मृत्यु के बाद इस संपत्ति की देखभाल उसका छोटा भाई कृष्ण गोपाल कर रहा था. वर्ष 2018 में प्रवीण वाल्मीकि गैंग ने इस संपत्ति को कब्जा करने की नियत से कृष्ण गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद इस संपत्ति की देखभाल श्याम बिहारी की पत्नी रेखा करने लगी. जिसे प्रवीण वाल्मीकि ने धमकाकर संपत्ति अपने नाम पर करने के लिए दबाव बनाया, मगर रेखा नहीं मानी. उसके भाई सुभाष पर वर्ष 2019 में अपने भतीजे मनीष बॉलर व उसके साथियों के साथ गोली चलवायी. जिसमें गंगानगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया.

इन दोनों घटनाओं से रेखा का परिवार डर गया. वह रुड़की क्षेत्र छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर छिप कर रहने लगे. इसके बाद रेखा व कृष्ण गोपाल की संपत्ति को प्रवीण वाल्मिकी व उसके सदस्यों द्वारा फर्जी रेखा व कृषण गोपाल की पत्नी स्नेहलता बनाकर फर्जी पावर अटार्नी तैयार की गई. इन संपतियों को आगे बेचा गया. इस काम में मनीष बॉलर का सहयोगी पंकज अष्टवाल था. जिसने रेखा की फर्जी पावर अटार्नी अपने नाम करवाकर करोंड़ो मूल्य की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर आगे बेची. प्रवीण वाल्मीकि गैंग का इतना भय था कि इस परिवार ने अपनी जान माल की रक्षा के लिए किसी से कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई. अब इस प्रकरण में एसटीएफ की टीम ने आकाश सक्सेना को गिरफ्तार किया. वह प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सक्रिय सदस्य है.

उत्तराखंड एसटीएफ
प्रवीण वाल्मीकि गैंग
मनीष बॉलर आकाश सक्सेना अरेस्ट
UTTARAKHAND STF

