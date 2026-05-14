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बंद बीमा पॉलिसियों को चालू करने के नाम पर ₹26 लाख की ठगी, नोएडा से 21 साल का ठग अरेस्ट

उत्तराखंड एसटीएफ ने ठग गिरोह के सदस्य को नोएडा से गिरफ्तार किया. आरोपी बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों को चालू करने के नाम पर ठगता था.

Gang member arrested
STF ने 21 साल के ठग को नोएडा से किया अरेस्ट (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साइबर क्राइम टीम ने धोखाधड़ी गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया. ये गैंग बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों को चालू करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता है. एसटीएफ ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया. आरोपी ने देहरादून के एक व्यक्ति के साथ पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बनकर करीब 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. गिरफ्तार अपराधी ने ठगी के मामले में अपने अलग-अलग खातों में 20 लाख रुपए प्राप्त किए थे.

देहरादून के पटेल नगर निवासी एक पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस में तीन पॉलिसियां थी. लेकिन कुछ कारणों से पिछले दो साल से किश्ते जमा नहीं कर पाया था. अक्टूबर 2025 में पीड़ित को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को पीएनबी मेटलाइफ का अधिकारी बताकर उसकी बंद पड़ी पॉलिसियों को फिर से चालू करने और मुनाफे की बात बताकर अपने हेड बाबू से बात करने को कहा. जिसके बाद पीड़ित ने उन लोगों के झांसे में आकर उनके बताए अनुसार अलग-अलग खातों में पैसे जमा कर दिए. उसके बाद जब पीड़ित ने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कस्टमर केयर से पता किया तो पता चला कि उसके साथ अब तक 25 लाख 90 हजार रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

साइबर क्राइम पुलिस टीम ने मुकदमे में जांच की. जांच में सामने आया कि 21 वर्षीय सूरज चौहान निवासी गौतमबुद्धनगर नाम का युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की बंद पड़ी पॉलिसी की जानकारी प्राप्त कर उन्हें चालू करवाकर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता है. इसके बाद एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह इस प्रकार की साइबर ठगी में प्राप्त रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए अपने बैंक खातों का प्रयोग कर कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त करता था. इस काम के लिए आरोपी ने अपने नाम से कई खाते खोलकर साइबर ठगी के लिए किराए पर दिए होने और बेच दिए होने की जानकारी मिली.

साइबर थाना देहरादून के मुकदमे में आरोपी के 2 खातों में 20 लाख रुपए प्राप्त होना पाया गया है. साथ ही आरोपी ने साइबर अपराध के लिए जिस बैंक खातों का प्रयोग किया है, उसमें मात्र कुछ महीने में 42 लाख रुपयों का लेन-देन हुआ है. साइबर अपराध की धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क किया जा रहा है.
-अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ-

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ठग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार
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बंद पड़ी बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी
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