उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़े दो वन्यजीव तस्कर, भालू पित्त और जंगली जानवरों के पांच नाखून मिले

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने दो वन्यजीव तस्करों को देहरादून जिले के विकासनगर थाना से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास एसटीएफ को एक भालू पित्त और वन्यजीवों के पांच नाखून मिले हैं.

उत्तराखंड एसटीएफ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि देहरादून जिले के विकासनगर थाना क्षेत्र से वन्यजीव के अंगो और भालू पित्त की तस्करी हो रही है. इसके बाद एसटीएफ ने इलाके में अपने मुखबीरों को एक्टिव किया और अपने स्तर पर भी मामले की तहकीकात की. एसटीएफ को वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए कई सुराग हाथ लगे. इसके बाद एसटीएफ ने इलाके में अपनी चेकिंग बढ़ाई.

एसटीएफ ने बताया कि विकासनगर से यमुनोत्री जाने वाले रास्ते पर हतीयारी गांव से पहले उन्हें बाइक सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें उनकी टीम ने रोका. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम भगवान सिंह रावत और जितेन्द्र सिंह पुंडीर बताया. तलाशी के दौरान भगवान सिंह रावत के पास से भालू की पित्त (वजन 155 ग्राम) जितेन्द्र सिंह पुंडीर के पास जंगली जानवर के पांच नाखून मिले.

भालू पित्त और जंगली जानवरों के अंगों को वन्यजीव जन्तु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में रखा गया है. इसका शिकार करना एक गंभीर अपराध है. पकड़े गए तस्कर के खिलाफ थाना विकासनगर जनपद देहरादून में वन्यजीव अधिनियम (वाइल्ड लाइफ एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.