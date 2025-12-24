ETV Bharat / state

एसटीएफ के हत्थे चढ़े दो साइबर ठग, रुद्रपुर के व्यक्ति से की थी 23.55 लाख की ठगी

देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक और साइबर फ्रॉड केस का खुलासा किया है. इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 'कैम्पा कोला' की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 23.55 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. दोनों आरोपियों को दिल्ली के विजय विहार थाना क्षेत्र रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया है.

उत्तराखंड एसटीएफ ने बताया कि रुद्रपुर के रहने वाले व्यक्ति ने नवंबर 2025 में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वो गूगल पर 'Campa Cola' की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जानकारी ले रहे थे, तभी उनका संपर्क दो लोगों से हुआ, जिन्होंने खुद को कंपनी का अधिकारी बताया था. बातचीत आगे और पीड़ित व्यक्ति आरोपियों के झांसे में आ गया. दोनों पक्षों के बीच डीलरशिप को लेकर डील हुई.

इसी तरह आरोपियों ने Campa Cola रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस के नाम पर पीड़ित से करीब 23.55 लाख की ठगी की. हालांकि जब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी. इसके बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस को मामले की जानकारी दी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने तीन बैंक खातों में पीड़ित से रुपए ट्रासंफर कराए थे. इसके बाद उस रमक को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया. फिर वो राशि एटीएम के जरिए निकाली गई. पुलिस ने उन बैंकों से पत्राचार कर सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और आरोपियों ने जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले थे, उस एटीएम के फुटेज चेक किए.