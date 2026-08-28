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एसटीएफ ने दो साइबर ठगों को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार

देहरादून: शेयर मार्केट और IPO में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की. एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से गिरोह के दो सदस्यों राजेश कुमार रजक और सैयद शादाब अली उर्फ करीम को गिरफ्तार किया है. साइबर टीम द्वारा दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है. साथ ही आरोपी के बैंक खाते के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर 19 से अधिक शिकायत दर्ज है.

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने खुद को अमेरिका और भारत के शेयर मार्केट से जुड़ा बताकर निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा दिया. 16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 के बीच पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में 47,63,537 रुपए जमा कराए गए. वहीं, पटेल नगर से एसटीएफ को ट्रांसफर किए गए एक अन्य मामले में भी अक्टूबर 2025 के दौरान शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर पीड़ित से 18,54,900 रुपए अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराए गए.

आरोपी के खाते में पहुंचे 27.20 रुपए लाख: जांच के दौरान बैंकिंग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर Bank of Baroda का RAJAK & COMPANY के नाम से संचालित खाता सामने आया. एसटीएफ के अनुसार इस खाते का संबंध आरोपी राकेश कुमार रजक से पाया गया. दोनों मामलों में इस खाते में कुल 27.20 लाख ट्रांसफर किए गए थे. ठगी की रकम खाते में आने के बाद उसे RTGS समेत अन्य माध्यमों से दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया.