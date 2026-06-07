ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, ऐसे देते थे धोखाधड़ी को अंजान
एसटीएफ ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 10:16 AM IST
देहरादून: एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर संगठित साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा करते हुए एक सदस्य को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. देहरादून निवासी एक नागरिक के साथ साईबर ठगों ने पीड़ित को इनवेस्टमेंट के नाम बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर 70 लाख रुपये की ठगी की गई थी. अपराधियों द्वारा वैध ट्रेडिंग का भ्रम पैदा कर ट्रेडिंग डेटा और मुनाफा दिखाकर डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों की साइबर ठगी की जा रही थी. साथ ही टीम ने कार्रवाई कर पीड़ित की करीब 6 लाख रुपये की धनराशि भी होल्ड कराई गई है. पीड़ित के खाते में वापस कराए जाने की कार्रवाई जारी है.
देहरादून के राजपुर निवासी पीड़ित ने साइबर ठगी के संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी ने फेसबुक पर एक कंपनी के नाम की इन्वेस्टमेंट विज्ञापन के माध्यम से अज्ञात साइबर ठगों कावेरी मल्होत्रा के सम्पर्क में आई. जिनके द्वारा खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर (Financial Advisor) बताया गया और पैसे लगाकर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया गया.जिसके बाद अज्ञात साइबर ठगों ने पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और एक लिंक के माध्यम से प्लेटफार्म पर आईडी बनवाकर अलग-अलग यूपीआई और बैंक खातों में निवेश के नाम पर षडयंत्र के तहत धनराशि जमा कराकर पीड़िता के साथ करीब 69,90,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई. पीड़ित की तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि साइबर टीम ने प्राप्त डेटा के विश्लेषण से साइबर अपराध में शामिल को चिन्हित करते हुए आरोपी की तलाश के दौरान सामने आए आरोपी नाबील करीम जवाहिरे निवासी मुंबई महाराष्ट्र के रूप में की गई.जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी इनवेस्टमेंट ग्रुप बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था.उसके बाद साइबर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के वर्सोवा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
एसटीएफ ने जनता से अपील की है कि अपना बैंक खाता किसी अन्य को उपयोग के लिए न दें. कमीशन, किराए पर खाता देना अपराध है. एटीएम कार्ड, ओटीपी, पिन, यूपीआई पिन साझा न करें. अज्ञात धनराशि आने पर तुरंत बैंक/पुलिस को सूचित करें. अंजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बात ना करें, ना ही कोई सूचना और दस्तावेज दें. यदि कोई आपको पुलिस, सीबीआई, ईडी आदि का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने को डराए धमकाए तो घबराए नहीं, कोई भी एजेन्सी ऑनलाईन गिरफ्तार नहीं करती है. किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साइट और धनराशि दोगुना करने के प्रलोभनों में न आए.
गूगल से कोई भी कस्टमर केयर नंबर को सर्च ना करें. तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है. स्कैमर्स वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे-छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं. कम समय में अधिक लाभ के चक्कर में इन्वेस्ट ना करें व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें. वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल 1930 नंबर या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
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