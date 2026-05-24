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गोवा में मुंबई के बिजनेसमैन से करोड़ों की ठगी, उत्तराखंड से सेक्सटॉर्शन गैंग का सदस्य अरेस्ट

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सेक्सटॉर्शन’ रैकेट गैंग के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. ये कार्रवाई उत्तराखंड एसटीएफ और गोवा पुलिस ने मिलकर की है. आरोपी पर गोवा के मापुसा थाना क्षेत्र में करोड़ों की रकम ऐंठने का आरोप है. आरोपी पिछले तीन साल से गोवा से फरार चल रहा था. साथ ही आरोपी ने इस प्रकार की घटनाओं को अन्य राज्यों में भी अंजाम दिया है.

खुद को बताता था दिल्ली नारकोटिक ब्यूरो का अफसर: बता दें उत्तराखंड एसटीएफ ने गोवा के नार्थ गोवा जनपद के मापुसा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमें में फरार आरोपी सलमान खान निवासी देहरादून को थाना नहेरु कालोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर खुद को दिल्ली नारकोटिक ब्यूरो का ऑफिसर बताता था. उसने मापुसा नार्थ गोवा में मुंबई के एक बिजनेसमैन से करोड़ों रुपये की उगाही की. इस घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस ने पहले उसके घर पर दबिश. जहां से आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

कैसे देते थे घटना को अंजाम: आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने परिचित इमाद निवासी बेहट सहारनपुर के साथ अगस्त 2023 में कालका दिल्ली निवासी निवेदिता शर्मा से उसके घर पर मिला. जहां पर मो.आयान ,मोहम्मद वसीद, फैजान फरजान, यासर, राज चौधरी और हरिद्वार निवासी भुवन अरोड़ा से आरोपी की मुलाकात हुई. आरोपियों ने मिलकर एक ‘सेक्सटॉर्शन’ रैकेट गैंग बनाया. यह गैंग इस रैकेट के तहत लड़कियों का इस्तेमाल करके अमीर बिजनेसमैन को टारगेट करता था. उन अमीर लोगों से अश्लील काम करवाते थे. अमीर बिजनेसमैन लोगों की रेप्युटेशन खराब करने की धमकी देकर खुद को दिल्ली में नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी होने का दावा करके उनको बंधक बनाकर, धमका और मारपीट कर उनसे मोटे पैसे ऐंठते थे.

मुंबई के कारोबारी को जाल में फंसाया: आरोपी ने योजना बनाकर निवेदिता शर्मा के माध्यम से पीड़ित मुंबई निवासी कारोबारी को अपने जाल में फंसाया. नार्थ गोवा में विला हाउस फॉरेस्ट कुचेलिया मापुसा को किराये पर लेकर उसमें वीडियो कैमरे फिट किये. योजना के तहत पीड़ित बिजनेसमैन को मिलने के लिए बुलाकर महिला निवेदिता शर्मा उसके साथ विला में रुक गयी. रात में साथी आरोपियों ने योजना के तहत विला में घुसकर खुद को दिल्ली नारकोटिक ब्यूरो टीम का बताया. साथ ही उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे बंधक बनाया. उसके साथ मारपीट की. आखिर में उससे करोड़ों रुपए ऐंठने लिए.