17 साल बाद खूंखार डकैत अरेस्ट, कई राज्यों में बदले ठिकाने, मजदूर बनकर छिपा, फिर भी STF के शिकंजे से नहीं बच सका
17 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा खूंखार डकैत उत्तराखंड एसटीएफ के नहीं बच पाया. पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 6:43 PM IST
देहरादून: 17 सालों से फरार चल रहा इनामी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शौकत अली आखिरकार पुलिस के हाथ आ ही गया. उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) और देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया. आरोपी साल 2009 में ओएनजीसी के महाप्रबंधक के घर हुई हथियारबंद डकैती के मामले में वांछित था.
देहरादून के अलावा हल्द्वानी में दर्ज डकैती के मुकदमे में भी आरोपी का नाम था. इस मामले में भी पुलिस आरोपी शौकत अली को तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रही है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी बीते 17 सालों से दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन इस बार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया. पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से धर दबोचा.
2009 में डाली थी डकैती: पुलिस के मुताबिक 23 जुलाई 2009 को बसंत विहार निवासी ओएनजीसी के महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी. उन्होंने अपनी तहरीर में बताया था कि पांच हथियार बंद बदमाशों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और हथियारों के बल पर लूटपाट की.
चार आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो वारदात में राशिद उर्फ राकीब, बबलू, इमरान, समद और शौकत अली का नाम सामने आया है. पुलिस ने 6 अगस्त 2009 को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि पांचवां आरोपी शौकत अली वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था.
एक लाख रुपए का इनाम किया था घोषित: लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं होने पर तत्कालीन एसएसपी देहरादून ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. बाद में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने इनामी राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी थी.
उत्तर 24 परगना से किया अरेस्ट: वर्तमान में वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी. पुलिस को सूचना मिली कि शौकत अली पश्चिम बंगाल के कोलकाता क्षेत्र में अपनी पहचान छिपाकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम कर रहा है. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे थाना भाटपाड़ा, जनपद उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया.
हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज: एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि गिरफ्तार शौकत अली मूल रूप से अहमदनगर थाना देहली गेट मेरठ का निवासी है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ वर्ष 1991 से आपराधिक मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड सामने आया है.
साल 2005 में मेरठ के देहली गेट थाने में हत्या से संबंधित मुकदमा भी दर्ज हुआ था. वहीं, वर्ष 2009 में हल्द्वानी कोतवाली में डकैती और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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