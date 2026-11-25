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17 साल बाद खूंखार डकैत अरेस्ट, कई राज्यों में बदले ठिकाने, मजदूर बनकर छिपा, फिर भी STF के शिकंजे से नहीं बच सका

17 साल बाद खूंखार डकैत अरेस्ट ( ETV Bharat )

देहरादून: 17 सालों से फरार चल रहा इनामी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शौकत अली आखिरकार पुलिस के हाथ आ ही गया. उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) और देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया. आरोपी साल 2009 में ओएनजीसी के महाप्रबंधक के घर हुई हथियारबंद डकैती के मामले में वांछित था.

देहरादून के अलावा हल्द्वानी में दर्ज डकैती के मुकदमे में भी आरोपी का नाम था. इस मामले में भी पुलिस आरोपी शौकत अली को तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रही है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी बीते 17 सालों से दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन इस बार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया. पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से धर दबोचा.