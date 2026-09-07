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फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार दिलाने मामले में यूपी का गन हाउस मालिक गिरफ्तार, इन राज्यों से भी जुड़े तार

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के एक गन हाउस मालिक को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की जांच में फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से जुड़े होने की बात सामने आई है. मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

थाना प्रेमनगर, देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था. 15 जनवरी 2026 को इस मामले में आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक अवैध 30 बोर सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. जांच के दौरान पता चला कि मनोज कुमार के शस्त्र लाइसेंस को सिरसा से मेरठ और फिर देहरादून स्थानांतरित दर्शाया गया था.