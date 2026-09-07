ETV Bharat / state

फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार दिलाने मामले में यूपी का गन हाउस मालिक गिरफ्तार, इन राज्यों से भी जुड़े तार

फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी चोट की है. साथ ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

Gun House Owner
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 7:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के एक गन हाउस मालिक को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की जांच में फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से जुड़े होने की बात सामने आई है. मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

थाना प्रेमनगर, देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था. 15 जनवरी 2026 को इस मामले में आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक अवैध 30 बोर सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. जांच के दौरान पता चला कि मनोज कुमार के शस्त्र लाइसेंस को सिरसा से मेरठ और फिर देहरादून स्थानांतरित दर्शाया गया था.

पूछताछ और जांच के आधार पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है. इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच जारी है. साथ ही गिरफ्तार आरोपी शैलेन्द्र के खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में वर्ष 2024 का एक मुकदमा भी दर्ज है. इसके अलावा प्रेमनगर थाने में दर्ज वर्ष 2026 के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में भी उसका नाम सामने आया है.
-अजय सिंह,एसएसपी एसटीएफ-

एसटीएफ ने जब सिरसा जिलाधिकारी कार्यालय से लाइसेंस का सत्यापन कराया तो सामने आया कि वहां से ऐसा कोई शस्त्र लाइसेंस जारी ही नहीं किया गया था. इसके बाद लाइसेंस को पूरी तरह फर्जी पाया गया. विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर एसटीएफ ने फर्जी लाइसेंस तैयार कराने में भूमिका पाए जाने पर शिवा शस्त्रागार, मेरठ के मालिक शैलेन्द्र पुत्र राजपाल को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपी मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

गौर हो कि उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए हुई है. इसी कड़ी में 12 जून 2026 को काशीपुर में दर्ज केस की पड़ताल के दौरान रुद्रपुर से दो आरोपियों को अरेस्ट कर तीन अवैध हथियार, आठ कारतूस और दो फर्जी लाइसेंस बरामद किया गया था. मामले में पुलिस द्वारा सात आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है.

पढ़ें-

TAGGED:

ILLEGAL WEAPONS CASE
फर्जी लाइसेंस हथियार
गन हाउस मालिक
GUN HOUSE OWNER
FAKE WEAPON LICENSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.