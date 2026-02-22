ETV Bharat / state

गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड: STF ने एक आरोपी को जमशेदपुर बागबेड़ा से किया गिरफ्तार, शूटरों के लिए बाइक कराई थी बुक

उत्तराखंड STF ने झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या के मामले में जमशेदपुर बागबेड़ा से एक आरोपी को अरेस्ट किया.

JHARKHAND GANGSTER MURDER CASE
देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 22, 2026 at 12:05 PM IST

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सिल्वर सिटी मॉल में 13 फरवरी को हुई झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या के मामले में एसटीएफ ने अहम गिरफ्तारी की है. एसटीएफ ने मामले में जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लेकर आ चुकी है. जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. आरोपी पर उसकी यूपीआई आईडी से हरिद्वार में बुक की गई बाइक का भुगतान करने का आरोप है.

बता दें कि 13 फरवरी की सुबह सिल्वर सिटी मॉल में दो शूटरों ने झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या की घटना को उस समय अंजाम दिया गया, जब वह सिल्वर सिटी मॉल स्थित जिम के बाहर निकल रहा था. उसके बाद शूटर देहरादून से हरिद्वार निकल गए. पुलिस की जांच में सामने आया था कि वारदात से पहले शूटर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे थे. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने देहरादून जाने के लिए हरिद्वार से ही स्कूटी और मोटरसाइकिल किराए पर ली थी. वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर किराए के वाहन से वापस फरार हो गए थे.

उत्तराखंड एसटीएफ ने जमशेदपुर की बागबेड़ा निवासी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार करने के बाद टीम ने ट्रांसिट रिमांड पर देहरादून लेकर आ चुकी है. जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. साथ ही बताया है कि गिरफ्तार आरोपी ने यूपीआई आईडी से ही हरिद्वार से शूटरों की बाइक का भुगतान किया था.
अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ

हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर 10 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. पुलिस कारोबारी राजकुमार के बेटे यशराज सिंह को इस हत्याकांड में साजिशकर्ता मान रही है. यशराज ने ही शूटरों को पैसे भेजे और उनके भागने के लिए वाहन आदि का इंतजाम किया. बताया जा रहा है कि यशराज रेलवे में ठेकेदारी का काम करता है. इस कारण उसका झारखंड में अपराधों से संपर्क है. इसी को केंद्र में रखकर दून पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए आपस में कड़िया जोड़ रही है. साथ ही शूटरों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस की टीम में झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार छापे मार रही है. लेकिन अब तक तीनों आरोपियों में से एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

