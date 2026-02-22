ETV Bharat / state

गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड: STF ने एक आरोपी को जमशेदपुर बागबेड़ा से किया गिरफ्तार, शूटरों के लिए बाइक कराई थी बुक

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सिल्वर सिटी मॉल में 13 फरवरी को हुई झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या के मामले में एसटीएफ ने अहम गिरफ्तारी की है. एसटीएफ ने मामले में जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लेकर आ चुकी है. जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. आरोपी पर उसकी यूपीआई आईडी से हरिद्वार में बुक की गई बाइक का भुगतान करने का आरोप है.

बता दें कि 13 फरवरी की सुबह सिल्वर सिटी मॉल में दो शूटरों ने झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या की घटना को उस समय अंजाम दिया गया, जब वह सिल्वर सिटी मॉल स्थित जिम के बाहर निकल रहा था. उसके बाद शूटर देहरादून से हरिद्वार निकल गए. पुलिस की जांच में सामने आया था कि वारदात से पहले शूटर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे थे. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने देहरादून जाने के लिए हरिद्वार से ही स्कूटी और मोटरसाइकिल किराए पर ली थी. वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर किराए के वाहन से वापस फरार हो गए थे.