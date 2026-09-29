55 लाख की साइबर ठगी का मामला, उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ आया आरोपी, पंजाब से किया अरेस्ट
55 लाख की साइबर ठगी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ ने पंजाब के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2026 at 4:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने 55 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर फर्जी ट्रेडिंग क्लासेज और खुद को SEBI रजिस्टर्ड सलाहकार बताकर लोगों को निवेश के नाम पर झांसे में लेने वाले साइबर ठगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. जांच के दौरान सामने आया कि ठगी की रकम में से करीब 6 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में जमा हुए थे. एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ साइबर अपराध से जुड़ी छह अन्य शिकायतें भी दर्ज मिली हैं.
व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर बनाया गया भरोसा: मामले में देहरादून के पंडितवाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि अज्ञात साइबर ठगों ने उन्हें SBSBL Community/VIP Community नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा. यहां आरोपी खुद को SEBI रजिस्टर्ड सलाहकार बताकर निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी देते थे. शिकायतकर्ता को फर्जी ट्रेडिंग क्लासेज डीमैट अकाउंट और CDSL/NSDL के नकली दस्तावेज दिखाकर भरोसे में लिया गया.
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55 लाख रुपए की ठगी: शिकायतकर्ता के मुताबिक साइबर ठगों ने अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग बैंक खातों में कुल 55 लाख 50 हजार रुपये जमा कराए. हालांकि जब तक उन्हें अपने साथ ही ठगी का पता चला को काफी देर हो चुकी थी. इसके बाद ही उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया.
मनी ट्रेल खंगालने पर पंजाब के आरोपी तक पहुंची पुलिस: एसटीएफ के मुताबिक विवेचना के दौरान ठगी की रकम जिन बैंक खातों में पहुंची, उनकी जांच की गई. तकनीकी साक्ष्यों और पैसों की मनी ट्रेल खंगालने के दौरान पंजाब के फाजिल्का निवासी सुखवीर सिंह उर्फ सूक्कू की भूमिका सामने आई. पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता से ठगी गई रकम में से करीब 6 लाख रुपए आरोपी के बैंक खाते में जमा हुए थे. इसके बाद एसटीएफ टीम ने पंजाब में दबिश देकर आरोपी को फाजिल्का क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ साइबर अपराध से संबंधित छह अन्य शिकायतें दर्ज हैं. इससे पुलिस अब आरोपी के बैंक खाते के जरिए हुई अन्य वित्तीय गतिविधियों और संभावित साइबर अपराधों की भी जांच कर रही है. एसटीएफ के मुताबिक मामले में मनी ट्रेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
26 साल का है गिरफ्तार आरोपी: गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखवीर सिंह उर्फ सूक्कू पुत्र चिमन सिंह निवासी शहीद भगत सिंह नगर चक मन्नेवाला नियर नूर्समंद दरगाह थाना सिटी जलालाबा जिला फाजिल्का पंजाब के रूप में हुई है. आरोपी की उम्र 26 वर्ष बताई गई है.
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