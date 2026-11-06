ETV Bharat / state

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, विदेश से चला रहे थे नेटवर्क

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ ने मामले में दो आरोपियों नवीन सिंह नेगी और कविता परमार को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तमाम कंपनियों में लोगों को अधिक मुनाफे और विदेश यात्राओं का लालच देकर निवेश कराया जा रहा था. एसटीएफ की जांच में विदेश में बैठे मुख्य आरोपी लविश चौधरी का नाम सामने आया है. आरोप है कि वह इन कंपनियों के माध्यम से ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहा था.

प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमे: मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मामले की जांच के लिए एसटीएफ के अधीन विशेष अन्वेषण दल (SIT) का गठन किया था. आईजी नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी एसटीएफ के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों की एकीकृत जांच की जा रही है.