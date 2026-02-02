ETV Bharat / state

68 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, जानिए कैसे लगाया चूना

उत्तराखंड पुलिस ने 68 लाख रुपए की साइबर ठगी को खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार किया.

uttarakhand
68 लाख की साइबर ठगी का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 2, 2026 at 6:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/रामनगर: उत्तराखंड पुलिस ने ठगी के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है. पहला मामले का खुलासा उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने किया. एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस संयुक्त टीम ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वहीं दूसरा मामला नैनीताल जिले के रामनगर का है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी की थी.

68 लाख की ठगी का खुसाला: एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि 85 साल के बुजुर्ग ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई थी. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अफसर बताया था.

कॉल करने वाले व्यक्ति ने बुजुर्ग से कहा था कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ है. इसीलिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है. इस तरह आरोपियों ने पीड़ित से करीब 68 लाख रुपए ठगे थे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की तो खाता धारक भभूताराम निवासी जिला बाड़मेर राजस्थान का नाम सामने आया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस चौहटन बाड़मेर राजस्थान पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस और मुखबिर के सहयोग से लाभार्थी खाताधारक को गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने जनता से अपील की है कि अंजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बात न करें, न ही कोई सूचना और दस्तावेज दें. यदि कोई आपको पुलिस, सीबीआई, ईडी आदि का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने को डराएं धमकाये तो घबराए नहीं, कोई भी एजेन्सी ऑनलाइन गिरफ्तार नहीं करती है.

रामनगर में ठगी का आरोपी: विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब तीन साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी निवासी हैदर अली ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके ही क्षेत्र में रहने वाले अयूब अंसारी, उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा निवासी अतिकुर रहमान और अंसारी ने उसे विदेश भेजने का झांसा देकर धोखाधड़ी की. आरोप है कि तीनों ने मिलकर उससे कुल ₹1 लाख 33 हजार रुपये की ठगी की.

कोर्ट के आदेश पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने पहले ही आरोपी अयूब अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था, जबकि अतिकुर रहमान घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था. मामले की विवेचना कोतवाली के उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा को सौंपी गई थी. उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन हर बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था. इस दौरान कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, इसके बावजूद वह लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. बीते दिवस पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा की टीम ने आरोपी अतिकुर रहमान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिक कार्रवाई के तहत कोर्ट में पेश किया गया है.

सीओ सुमित पांडे ने बताया कि आरोपी अतिकुर रहमान करीब तीन साल से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिली है और आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है.

पढ़ें---

TAGGED:

CYBER FRAUD CASE
UTTARAKHAND STF
साइबर ठगी का खुलासा
डिजिटल अरेस्ट
RS 68 LAKH CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.