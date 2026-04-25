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हत्या के प्रयास और लूट का इनामी बदमाश को मथुरा से गिरफ्तार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

उत्तराखंड एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है.

Absconding miscreant arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 9:41 AM IST

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खटीमा: ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ एवं सितारगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हत्या के प्रयास और लूट के आरोपी को मथुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. एसटीएफ की गिरफ्त में आया बदमाश चेतन सिंह बिष्ट नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का निवासी है. आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में भी चोरी एवं लूट के कई मामले दर्ज है. लंबे समय से फरार अभियुक्त चेतन ने सितारगंज में साल 2025 में परचून की दुकान मे लूट एवम दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला कर आपराधिक घटना को अंजाम दिया था. आखिरकार एसटीएफ के सटीक सूचना एवं इनपुट से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया गया है.

ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ कुमाऊं टीम और कोतवाली सितारगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी चेतन सिंह बिष्ट को दबोच लिया. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में नाम और पहचान छिपाकर रह रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी फरवरी 2025 में सितारगंज क्षेत्र में एक परचून की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था. इस दौरान दुकानदार के विरोध करने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मुख्य आरोपी चेतन बिष्ट पुलिस की गिरफ्त से बाहर था.

एसटीएफ को मिली सटीक सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर आखिरकार आरोपी को मथुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया.पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में भी चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुटी है. एसटीफ की गिरफ्त में आया अभियुक्त चेतन सिंह बिष्ट नैनीताल जिले के हल्द्वानी थाना क्षेत्र का निवासी है. फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली एसटीफ टीम में निरीक्षक विकास चौधरी,उपनिरीक्षक विपिन चंद्र जोशी,उपनिरीक्षक कृष्ण गोपाल मठपाल, हेड कांस्टेबल महेंद्र गिरि, किशोर कुमार,कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, टेक्निकल हैड किशन चंद्र शर्मा के अलावा सितारगंज कोतवाली पुलिस से वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेंद्र मुनियाल, कांस्टेबल विनोद जोशी शामिल रहे.

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