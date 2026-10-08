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ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा मुनाफे का लालच, ₹1.77 करोड़ की साइबर ठगी करने वाला राजस्थान से गिरफ्तार

ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा मुनाफा का लालच ( PHOTO- UTTARAKHAND STF )

देहरादून: ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट में कम रकम निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 77 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से करीब 14 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे. महज चार महीने में आरोपी के खाते से करीब 95 लाख रुपए का संदिग्ध लेन-देन सामने आया. साथ ही टीम द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.

एसटीएफ के मुताबिक, हरिद्वार निवासी पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने यूट्यूब पर Winadda (विनाड्डा) ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट का विज्ञापन देखा था. इसके बाद साइबर ठगों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सअप के जरिए उससे संपर्क किया और कम धनराशि निवेश कर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया.