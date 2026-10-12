ETV Bharat / state

हरिद्वार महंत हत्याकांड, STF के हाथ आया छठवां आरोपी, चंडीगढ़ में कर रहा था डिलीवरी का काम

हरिद्वार महंत हत्याकांड में 6वां आरोपी गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी कामयाबी मिली है. हरिद्वार के कनखल में साल 2024 में हुई महंत की हत्या के मामले में फरार चल आरोपी को STF ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम था. STF ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान प्रदीप निवासी ऊदपुर, झिझाना, शामली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था.

साल 2024 में हुई थी विशम्बर दास की हत्या: एसटीएफ के मुताबिक कनखल थाना क्षेत्र स्थित श्रद्धा भक्ति आश्रम में साल 2024 में गुरुजी महंत गोविन्द दास के शिष्य विशम्बर दास (73) की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कनखल थाने में हत्या, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.