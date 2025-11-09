'शहीदों के सपने अभी भी अधूरे', उत्तराखंड रजत जयंती पर उभरा राज्य आंदोलनकारियों का दर्द
उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं. लेकिन अभी भी राज्य आंदोलनकारी शहीदों के सपने को अधूरा मानते हैं.
मसूरी: राज्य निर्माण की रजत जयंती पर पूरे उत्तराखंड में जश्न मनाया गया. लेकिन इसी दौरान मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों का दर्द उभर आया. मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि, राज्य के गठन के लिए 'मसूरी ने रक्त दिया, बलिदान दिया, मगर सम्मान किसी और को दिया जा रहा है. यह हमारे शहीदों की आत्मा का अपमान है.
आंदोलनकारियों ने कहा कि मसूरी में 6 आंदोलनकारी और एक पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे. चार दर्जन से अधिक लोग जेल गए. तब जाकर उत्तराखंड का सपना साकार हुआ. लेकिन आज जब राज्य बनने के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जश्न किसी और जगह क्यों? मसूरी ने चिंगारी दी थी, मसूरी ने कुर्बानी दी थी तो सम्मान भी यहीं होना चाहिए.
राज्य आंदोलनकारियों का उभरा दर्द: वहीं चमोली के थराली में भी राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह के दौरान राज्य आंदोलनकारियों का दर्द उभर आया. राज्य आंदोलनकारियों ने 25 वर्षों के सफर पर कहा कि जिस अवधारणा के लिए और जिन सपनों को पंख लगाने के लिए उत्तराखंड मांगा गया था, वो आज भी अधूरे हैं. आज भी पहाड़ों से जारी पलायन, बंजर होते खेत, रेफर होता मरीज और शिक्षा के लिए देहरादून जैसे नगरों की दौड़, चिंता का सबब बनी हुई है, जो बताती है कि पहाड़ों का इन 25 वर्षों में कितना विकास हुआ.
इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकरण किए जाने और अल्ट्रासाउंड लगवाने की घोषणा को अमलीजामा पहनाए जाने की मांग की है. वहीं पलायन रोकने और जंगली जानवरों से खेती बचाने के साथ ही प्राकृतिक आपदा से निपटने के संसाधन जुटाने की भी मांग की. साथ ही राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों ने थराली घाट, थराली कसबीनगर खनसर मोटरमार्ग का जल्द निर्माण किए जाने और सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने की भी मांग की.
राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड अलग हुए 25 साल तो हो गए लेकिन अभी तक स्थायी राजधानी गैरसैंण, सरकार नहीं बना पाई है. इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या हो सकता है. गैरसैंण राजधानी बन जाती तो पहाड़ों का विकास तेजी से होता सड़कों की हालात ठीक होते और यहां बड़े बड़े उद्योग लगते, जिससे यहां से लोगों को यही रोजगार मिल पाता और पलायन भी रुकता. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को और सुनने में नहीं आया कि आखिरकार स्थायी राजधानी कब तक बन पाएगी.
