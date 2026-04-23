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बार काउंसिलों में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का मामला, उत्तराखंड में जानें क्या है स्थिति

नैनीताल: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य बार काउंसिलों की कुल सीटों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने पर सुनवाई शुरू की है. इस व्यवस्था के तहत 20% सीटें चुनाव के माध्यम से भरी गई हैं और 10% सीटें 'को-ऑप्शन' (मनोनयन) के जरिए भरी जानी हैं. उत्तराखंड बार काउंसिल में कुल 25 पदों में से 7 पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं. इनमें से 5 पदों पर महिला अधिवक्ता चुनाव जीतकर आई हैं, जबकि 2 पदों पर मनोनयन होना है. मनोनयन के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अब एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम निर्णय लेगी.

बार काउंसिलों में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का मामला: ​जस्टिस सुधांशु धूलिया (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) की अध्यक्षता वाली 'हाई पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी' अब इस मामले में कानूनी बारीकियों और को-ऑप्शन की प्रक्रिया पर विचार कर रही हैं. समिति ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों, जिनमें महिला अधिवक्ता और राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल हैं, को अपनी बात रखने का मौका दिया है. इस संबंध में 26 अप्रैल 2026 (सुबह 11 बजे) और 27 अप्रैल 2026 (शाम 5 बजे) को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई आयोजित की जाएगी.