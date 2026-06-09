साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी STF, म्यूल अकाउंट गिरोह पर कसा कानूनी शिकंजा
एसटीएफ ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित नेटवर्क पर करारा प्रहार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 8:30 AM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत म्यूल अकाउंट्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ द्वारा पिछले दो दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले एक माह में कुल छह अभियोग पंजीकृत कर दस नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है.
एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर अपराधों में प्रयुक्त संदिग्ध बैंक खातों की गहन जांच की जा रही थी. जांच के दौरान NCRP पोर्टल, समन्वय पोर्टल, I4C इनपुट्स, बैंकिंग रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और मनी ट्रेल एनालिसिस का विस्तृत अध्ययन किया गया. इस दौरान एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा हुआ जो साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर करोड़ों रुपये की ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराने और उसे छिपाने का काम कर रहा था.
जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने अथवा पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे. कई मामलों में पहले से संचालित बैंक खातों की नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य बैंकिंग सुविधाएं हासिल कर उन्हें साइबर अपराधियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाता था.एसटीएफ के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल देशभर में हुए डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी, शेयर मार्केट फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, टास्क फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों से अर्जित रकम को ट्रांसफर करने और वास्तविक अपराधियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में दर्ज साइबर अपराधों की शिकायतें इन खातों से जुड़ी हुई पाई गई हैं.
कार्रवाई के तहत आठ जून को साइबर क्राइम थाना देहरादून और कुमाऊं में तीन नई एफआईआर दर्ज की गईं. इन मामलों में चार आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि उनके अन्य सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच और उपलब्ध डिजिटल एवं वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C और 66D के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एसटीएफ का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक खातों और संभावित बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी को भी उपलब्ध न कराएं. उन्होंने चेतावनी दी कि कमीशन या लालच के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराना भी गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में खाताधारक के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है जितनी मुख्य अपराधी के खिलाफ.एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि म्यूल अकाउंट्स और साइबर अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
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