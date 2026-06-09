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साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी STF, म्यूल अकाउंट गिरोह पर कसा कानूनी शिकंजा

रुद्रपुर: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत म्यूल अकाउंट्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ द्वारा पिछले दो दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले एक माह में कुल छह अभियोग पंजीकृत कर दस नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है.

एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर अपराधों में प्रयुक्त संदिग्ध बैंक खातों की गहन जांच की जा रही थी. जांच के दौरान NCRP पोर्टल, समन्वय पोर्टल, I4C इनपुट्स, बैंकिंग रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और मनी ट्रेल एनालिसिस का विस्तृत अध्ययन किया गया. इस दौरान एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा हुआ जो साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर करोड़ों रुपये की ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराने और उसे छिपाने का काम कर रहा था.

जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने अथवा पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे. कई मामलों में पहले से संचालित बैंक खातों की नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य बैंकिंग सुविधाएं हासिल कर उन्हें साइबर अपराधियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाता था.एसटीएफ के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल देशभर में हुए डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी, शेयर मार्केट फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, टास्क फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों से अर्जित रकम को ट्रांसफर करने और वास्तविक अपराधियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में दर्ज साइबर अपराधों की शिकायतें इन खातों से जुड़ी हुई पाई गई हैं.