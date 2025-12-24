ETV Bharat / state

उत्तराखंड में SIR के लिए 167 नए एईआरओ तैनात, जिलेवार देखें लिस्ट

आयोग की ओर से नियुक्त 167 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं.

UTTARAKHAND SIR UPDATE
उत्तराखंड में एसआईआर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 167 एईआरओ की फौज तैनात की गई है. प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर को देखते हुए 167 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. वर्तमान में प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम स्तर के 70 ईआरओ और तहसीलदार स्तर के 268 एईआरओ तैनात हैं. इसके अलावा, 167 नए एईआरओ की नियुक्ति के बाद प्रदेश में 435 एईआरओ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण और इसकी तैयारियों को काम करेंगे.

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तिथियां का ऐलान नहीं हुआ है. उससे पहले ही राज्य में प्री विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है. जिससे जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, उस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा प्री विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संचालित करने के साथ ही भविष्य में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी में भी जुटी हुई हैं. इसी क्रम में प्रदेश में 167 नए एईआरओ की नियुक्ति की गई है.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया आयोग की ओर से नियुक्त 167 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं. इसमें मुख्य रुप से खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, चकबन्दी अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. अपर बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करेंगे. इसके निर्देश इन सभी अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ ही सभी 70 ईआरओ और 435 एईआरओ इस अभियान में बीएलओ की ओर से किए जा रहे आउटरीच अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे.

जिलेवार लिस्ट; उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश भर में 167 नए अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) की तैनाती की गई है. जिसमें उत्तरकाशी जिले में 11, चमोली जिले में 20, रुद्रप्रयाग जिले में 08, टिहरी गढ़वाल जिले में 12, देहरादून जिले में13, हरिद्वार जिले में 19, पौड़ी गढ़वाल जिले में 20, पिथौरागढ़ जिले में 14, बोगश्वर जिले में 03, अल्मोड़ा जिले में 12, चम्पावत जिले में 06, नैनीताल जिले में 11 और ऊधमसिंह नगर जिले में 18 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों शामिल है.

पढ़ें- विनोद चमोली ने हरीश रावत पर लगाया डुप्लीकेट वोटर होने का आरोप, गोदियाल बोले- सबूत दें

पढ़ें- उत्तराखंड में SIR की तैयारी, शादीशुदा महिलाओं की बढ़ेगी टेंशन, देने होंगे मायके के दस्तावेज

पढ़ें- SIR को लेकर उत्तराखंड में बढ़ी सियासी सरगर्मी, बूथ स्तर तक चुनावी फौज खड़ी करने में जुटी पार्टियां

TAGGED:

उत्तराखंड में एसआईआर
उत्तराखंड एसआईआर एईआरओ तैनाती
उत्तराखंड एसआईआर अपडेट न्यूज
SIR IN UTTARAKHAND
UTTARAKHAND SIR UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.