उत्तराखंड में SIR के लिए 167 नए एईआरओ तैनात, जिलेवार देखें लिस्ट

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 167 एईआरओ की फौज तैनात की गई है. प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर को देखते हुए 167 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. वर्तमान में प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम स्तर के 70 ईआरओ और तहसीलदार स्तर के 268 एईआरओ तैनात हैं. इसके अलावा, 167 नए एईआरओ की नियुक्ति के बाद प्रदेश में 435 एईआरओ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण और इसकी तैयारियों को काम करेंगे.

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तिथियां का ऐलान नहीं हुआ है. उससे पहले ही राज्य में प्री विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है. जिससे जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, उस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा प्री विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संचालित करने के साथ ही भविष्य में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी में भी जुटी हुई हैं. इसी क्रम में प्रदेश में 167 नए एईआरओ की नियुक्ति की गई है.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया आयोग की ओर से नियुक्त 167 अतरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं. इसमें मुख्य रुप से खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, चकबन्दी अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. अपर बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करेंगे. इसके निर्देश इन सभी अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ ही सभी 70 ईआरओ और 435 एईआरओ इस अभियान में बीएलओ की ओर से किए जा रहे आउटरीच अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे.