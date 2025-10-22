ETV Bharat / state

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बदरा!

उत्तराखंड में 23 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहने के पूर्वानुमान है.

UTTARAKHAND WEATHER ALERT
उत्तराखंड मौसम अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 6:56 AM IST

Updated : October 22, 2025 at 7:01 AM IST

देहरादून: आज उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और देहरादून में हल्की बारिश की संभावना जताई है. साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3500 मीटर से अधिक उंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है.

प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. पर्वतीय क्षेत्रों में बदर रहे मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और देहरादून में हल्की बारिश की संभावना जताई है. 23 से 27 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है.

बता दें बीते महीनों में उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है. इस दौरान भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग भूस्खलन और पहाड़ी से मलबा गिरने से बाधित रहे. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

उत्तराखंड से मानसून 26 सितंबर को पूरी तरह विदाई ले चुका है. इस बार मानसून सीजन का आकलन पिछले मानसून सीजन से करें तो 2024 में 9% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई. इसमें राज्य के 69% एरिया में सामान्य बारिश हुई. 23 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा था, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी. आठ फ़ीसदी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई.

ये रहे बारिश के आंकड़े

  • इस मानसून सीजन कुल 22 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई.
  • बागेश्वर जिले में सामान्य से 241 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई
  • टिहरी गढ़वाल में सामान्य से 58 फीसदी ज्यादा बारिश हुई
  • हरिद्वार में सामान्य से 55 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई है
  • पौड़ी गढ़वाल जिले में सामान्य से भी 30 फ़ीसदी कम बारिश हुई
  • चंपावत में 7 फ़ीसदी कम बारिश रिकार्ड की गई
