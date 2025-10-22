ETV Bharat / state

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बदरा!

देहरादून: आज उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और देहरादून में हल्की बारिश की संभावना जताई है. साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3500 मीटर से अधिक उंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है.

प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. पर्वतीय क्षेत्रों में बदर रहे मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और देहरादून में हल्की बारिश की संभावना जताई है. 23 से 27 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है.