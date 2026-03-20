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चकराता में रुई के फाहों की तरह गिरी बर्फ, दिखा मनमोहक नजारा

विकासनगर: उत्तराखंड में मार्च के आखिर में मौसम ने करवट बदली है. मैदानी इलाकों में जहां जोरदार बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है. चकराता की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है. दो दिनों से लगातार बारिश के चलते शुक्रवार को चकराता की ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट आई, जिसने लोगों को ठंड का एहसास कराया.

उत्तराखंड में बीते दो दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को चकराता की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर मार्च महीने में कई सालों बाद बर्फबारी शुरू हुई है. एक तरफ जहां चकराता के लोखंडी, देववन, मुंडाली आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले क्षेत्रों में दो दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफा देखने को मिला है.

ठंड के कारण लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े ओढ़ने शुरू कर दिए है. इस बारिश और बर्फबारी से जलस्रोतों और प्राकृतिक गदेरे भी रिर्चाज हो सकेंगे. इसीलिए इस महीन में बारिश और बर्फबारी को फायदेमद माना जा रहा है. वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं. उनका मानना है कि बर्फबारी के बाद पहाड़ का मौसम सुहाना हुआ है. उम्मीद है कि टूरिस्ट भी बर्फबारी का लुफ्त उठाने के लिए चकराता का रुख कर सकते हैं.