उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना पूरी, जानिए कैसे पूरा हुआ मुश्किल काम
चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ जिलों में जनगणना का काम हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: भारत की जनगणना-2027 के तहत उत्तराखंड के हिमाच्छादित एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालित जनगणना अभियान आज यानी 30 सितम्बर को संपन्न हो गया है. राज्य के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक एवं प्रतिकूल मौसम वाले क्षेत्रों में तैनात प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों ने निर्धारित प्रगणना क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को एकत्र कर लिया है. ये जनगणना अभियान उत्तराखंड के चार हिमाच्छादित जिलों, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ के 131 हिमाच्छादित गांवों और 3 शहरी स्थानीय निकायों, बदरीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री में चलाया गया.
स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना कार्य के लिए 139 प्रगणक एवं 43 पर्यवेक्षक समेत कुल 182 प्रशिक्षित कार्मिकों को तैयार किया गया था. इन कार्मिकों ने निर्धारित प्रगणना क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को एकत्र किया है. विशेष रूप से स्पेशल चार्जेज के 31 ब्लॉक में भी जनगणना कार्य संपन्न हो गया है. प्रगणना चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक पुनरीक्षण चरण (Revisional Round) संचालित किया जाएगा.
इस चरण के दौरान पूरा किए गए जनगणना कार्य का पुनरीक्षण किया जाएगा. जरूरत के अनुसार जरूरी संशोधन एवं सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि अंतिम रूप से जनगणना कार्य की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जा सके.
वहीं, जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना अभियान के दौरान नागरिकों ने बढ़ चढ़कर स्व-गणना (Self-Enumeration) किया. नागरिकों ने स्व-गणना के जरिए जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाई और जनगणना कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया. साथ ही, घर-घर पहुंचने वाले अधिकृत प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में भी नागरिकों का सहयोग प्राप्त हुआ. साथ ही कहा कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों को एकत्र करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर व्यक्ति, परिवार की सही और पूर्ण जानकारी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है.
इससे प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. साथ ही कहा कि जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड की ओर से राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के सहयोग से हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना कार्य का संपन्न किया गया है. दुर्गम और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी निर्धारित क्षेत्रों में शत प्रतिशत काम पूरा किया जाना. इस विशेष अभियान के सफल संचालन को दर्शाता है.
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