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उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होगी जनगणना, अधिसूचना जारी

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 24 मई 2026 को संपन्न हो चुका है. वहीं, अब दूसरे चरण के तहत प्रदेश के स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत जनगणना का कार्य 1 सितम्बर 2026 से शुरू होने जा रहा है. जिसके चलते जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत जनगणना किए जाने संबंधित अधिसूचना भी जारी हो गई हुई है. जिसके तहत, एक सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना का कार्य चलेगा. वहीं, स्वगणना की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो 31 अगस्त 2026 तक चलेगी.

देशभर के स्नो बाउंड क्षेत्रों (हिम आच्छादित क्षेत्रों) में जनसंख्या की गणना का कार्य 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा. उत्तराखंड के चार जिलों में 131 गांव और 3 नगर पंचायतें (केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री) ऐसी है जिनको स्नोबाउंड की श्रेणी में रखा गया है. जहां पर इसी दौरान जनसंख्या की गणना की जाएगी. वर्तमान समय में उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के चार जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के 131 गांव और तीन नगर पंचायतों को स्नोबाउंड क्षेत्र माना है. जिस संबंध में ओआरजीआई ने भी ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दी है.

भारत के महापंजीयक की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है. उत्तराखंड राज्य में मौजूद स्नोबाउंड क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो, उत्तरकाशी जिले में 69 गांव और एक नगर पंचायत गंगोत्री है. इसी तरह, चमोली जिले में 23 गांव और एक नगर पंचायत बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में चार गांव और एक नगर पंचायत केदारनाथ है. इसके अलावा, पिथौरागढ़ जिले में 35 गांव ऐसे हैं जो स्नो बाउंड क्षेत्र है. कुल मिलाकर प्रदेश के इन चार जिलों में 131 गांव और तीन नगर पंचायत स्नोबाउंड क्षेत्र हैं. इन सभी इसमें बहुत क्षेत्र में अनुमानित पापुलेशन 52,000 के करीब है.