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एसआईआर को लेकर सीईओ ने की बड़ी बैठक, फील्ड स्टाफ को जारी की गाइडलाइन

सीईओ ने फील्ड टीमों को मतदाताओं से स्थानीय भाषा में बात करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही संवेदनशीलता का ध्यान रखने को कहा है.

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उत्तराखंड एसआईआर अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:35 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण के तहत किये जा रहे कामों की समय-समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शनिवार को कुमांऊ‑गढ़वाल के मंडलायुक्तों और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक में वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े फॉर्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 की वर्तमान स्थिति, बूथ‑लेवल चुनौतियां और फील्ड विजिट की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई.

सीईओ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा बूथ लेवल अधिकारी और फील्ड स्टाफ काफी मेहनत से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि टीमों की न केवल मनोबल वृद्धि हो बल्कि उनके आराम एवं सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. साथ ही सीईओ ने बताया कि ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाकों में मौसम और यातायात की समस्याओं के चलते कई स्थानों पर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे में स्थानीय अधिकारियों को अधिक संवेदनशील होकर विसंगति वाले मामलों की पहचान करनी चाहिए.

जिन स्थानों पर बारिश के कारण आवाजाही प्रभावित है, वहां बूथ लेवल अधिकारी डाक्यूमेंट प्राप्त कर अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करें. बैठक में सीईओ ने सभी जिलाधिकारियों से फार्म 6 (नए निर्वाचन नामांकन के लिए आवेदन), फार्म 7 (नाम हटाने के लिए आवेदन) और फार्म 8 (पता/विवरण में सुधार) की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा इन फॉर्मों की सत्यता और फॉलो‑अप काफी महत्वपूर्ण हैं. सीईओ ने निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड पर जाकर मतदाताओं से बातचीत करें, ताकि मतदाताओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे और वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें.

सीईओ ने मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नोटिसों की सुनवाई के लिए और विस्तृत कार्ययोजना बनाएं. जिससे जिन मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां आयी हों या जिनके फॉर्मों में विसंगति पायी गयी हो, उनकी तत्काल और निष्पक्ष सुनवाई हो सके. यही नहीं, बैठक में सीईओ ने आयुक्त कुमांऊ दीपक रावत और आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरुप से उनके हाल के जिला भ्रमण के बारे में फीडबैक लिया. दोनों आयुक्तों ने फील्ड विजिट के दौरान आई चुनौतियों और वहा की जनता से बातचीत के दौरान मिली जानकारियों को साझा किया. सीईओ ने दोनों आयुक्तों को भी लगातार फील्ड विजिट जारी रखने के निर्देश दिए.

सीईओ ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई के लिए ईआरओ/एईआरओ सुविधाजनक रणनीति बनाएं. सुनवाई प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखें. साथ ही निर्देश दिए कि वे सुनवाई के समय सुविधाजनक समय और स्थान निर्धारित करें. जिससे प्रभावित मतदाता आसानी से अपनी बात रख सकें. सीईओ ने फील्ड टीमों को निर्देश दिए कि वे मतदाताओं के साथ बातचीत करते समय स्थानीय भाषा और संवेदनशीलता का ध्यान रखें. विशेषकर वृद्ध, दिव्यांग एवं दूर‑दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें.

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