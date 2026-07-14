उत्तराखंड SIR: फॉर्म में ये 8 गलतियां करने वाले 19 लाख मतदाताओं को नोटिस, उत्तर के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

ड्राफ्ट मतदाता सूची में सर्विस मतदाताओं की स्थिति: उत्तराखंड राज्य में 86 हजार 433 सर्विस मतदाता है. जिसमें 83 हजार 769 पुरुष और 2 हजार 664 महिला मतदाता शामिल है. हरिद्वार में 2 हजार 261 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 132 पुरुष और 129 महिला मतदाता शामिल हैं. नैनीताल में 5 हजार 11 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 754 पुरुष और 257 महिला मतदाता शामिल हैं. अल्मोड़ा में 6 हजार 344 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 6 हजार 143 पुरुष और 201 महिला मतदाता शामिल हैं. उधम सिंह नगर में 5 हजार 521 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 180 पुरुष और 341 महिला मतदाता शामिल हैं. पिथौरागढ़ में 13 हजार 16 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 12 हजार 607 पुरुष और 409 महिला मतदाता शामिल हैं. बागेश्वर में 3 हजार 982 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 881 पुरुष और 101 महिला मतदाता शामिल हैं. चंपावत में 3 हजार 33 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 910 पुरुष और 123 महिला मतदाता शामिल हैं. चमोली में 9 हजार 736 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 9 हजार 565 पुरुष और 171 महिला मतदाता शामिल हैं. उत्तरकाशी में 3 हजार 283 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 218 पुरुष और 65 महिला मतदाता शामिल हैं. रुद्रप्रयाग में 5 हजार सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 949 पुरुष और 51 महिला मतदाता शामिल हैं. टिहरी गढ़वाल में 5 हजार 308 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 223 पुरुष और 85 महिला मतदाता शामिल हैं. पौड़ी गढ़वाल में 14 हजार 569 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 14 हजार 320 पुरुष और 249 महिला मतदाता शामिल हैं. देहरादून में 9 हजार 369 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 8 हजार 887 पुरुष और 482 महिला मतदाता शामिल हैं.