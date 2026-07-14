उत्तराखंड SIR: फॉर्म में ये 8 गलतियां करने वाले 19 लाख मतदाताओं को नोटिस, उत्तर के साथ देने होंगे ये दस्तावेज
उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने SIR फर्स्ट फेज की जानकारी दी. बताया कि 8 गलतियों के कारण 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 7:24 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं. जिनमें से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाता ऐसे हैं जिनके गणना पत्र में त्रुटियां पाई गई है. यानी प्रदेश भर में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से 27 फीसदी मतदाताओं के गणना फॉर्म में विसंगतियां पाई गई हैं. जिसके कारण संबंधित ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, आठ तरह की त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण नोटिस जारी किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, देहरादून जिले में मौजूद मतदाताओं में से 33 फीसदी मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं. सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में मौजूद मतदाताओं में से 31 फीसदी मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में 27 फीसदी यानी 19 लाख 4 हजार 380 मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं. लिहाजा इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे.
उत्तराखंड में 19 लाख मतदाताओं के नाम में पाई गई त्रुटि:
इन 8 गलतियों पर जारी होंगे नोटिस: प्रदेश में जिन 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाना है, उसके पीछे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 8 वजह बताई है. जिसमें, मतदाता और उनके माता-पिता के बीच का आयु अंतर 15 साल से कम है. मतदाता एवं उनके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 50 साल से अधिक है. मतदाता और उनके दादा-दादी/ नाना- नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम है. दो भाई या भाई बहन के बीच आयु का अंतर 9 माह से कम है. एक ही मतदाता के साथ प्रोजेनी (गार्जन) के रूप में 6 से ज्यादा हैं. मतदाता के संबंधी के नाम में कोई त्रुटि, मतदाता के खुद के नाम में कोई त्रुटि, लास्ट एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड शामिल है.
एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यक्रम की सूची:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं, उन मतदाताओं में से 19 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके फॉर्म में त्रुटियां पाई गई है, जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा. हालांकि, जब नोटिस जारी किया जाएगा, तभी उन्हें पता चल सकेगा कि किन वजहों से नोटिस जारी किया गया है. अगर किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उनका नाम और जानकारी सही है. हालांकि, ये सभी नोटिस ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे. इसके बाद उनको प्रिंटकर बीएलओ के जरिए, मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा.
-डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
नोटिस पाने वाले लोगों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी ये मान्य दस्तावेज दिखाने होंगे:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की जिलेवार स्थिति:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में सर्विस मतदाताओं की स्थिति:
उत्तराखंड राज्य में 86 हजार 433 सर्विस मतदाता है. जिसमें 83 हजार 769 पुरुष और 2 हजार 664 महिला मतदाता शामिल है.
हरिद्वार में 2 हजार 261 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 132 पुरुष और 129 महिला मतदाता शामिल हैं.
नैनीताल में 5 हजार 11 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 754 पुरुष और 257 महिला मतदाता शामिल हैं.
अल्मोड़ा में 6 हजार 344 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 6 हजार 143 पुरुष और 201 महिला मतदाता शामिल हैं.
उधम सिंह नगर में 5 हजार 521 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 180 पुरुष और 341 महिला मतदाता शामिल हैं.
पिथौरागढ़ में 13 हजार 16 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 12 हजार 607 पुरुष और 409 महिला मतदाता शामिल हैं.
बागेश्वर में 3 हजार 982 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 881 पुरुष और 101 महिला मतदाता शामिल हैं.
चंपावत में 3 हजार 33 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 910 पुरुष और 123 महिला मतदाता शामिल हैं.
चमोली में 9 हजार 736 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 9 हजार 565 पुरुष और 171 महिला मतदाता शामिल हैं.
उत्तरकाशी में 3 हजार 283 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 218 पुरुष और 65 महिला मतदाता शामिल हैं.
रुद्रप्रयाग में 5 हजार सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 949 पुरुष और 51 महिला मतदाता शामिल हैं.
टिहरी गढ़वाल में 5 हजार 308 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 223 पुरुष और 85 महिला मतदाता शामिल हैं.
पौड़ी गढ़वाल में 14 हजार 569 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 14 हजार 320 पुरुष और 249 महिला मतदाता शामिल हैं.
देहरादून में 9 हजार 369 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 8 हजार 887 पुरुष और 482 महिला मतदाता शामिल हैं.
डॉ. विजय ने कहा कि, ऐसे में जब मतदाता को नोटिस प्राप्त होगा तो उस दौरान नोटिस में वजहों का जिक्र भी होगा. लिहाजा उसे संबंधित दस्तावेज बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को उपलब्ध करना होगा. इसके बाद बीएलओ की ओर से संबंधित दस्तावेज ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को उपलब्ध कराया जाएगा. लिहाजा, उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा.
प्रदेश में 8 लाख 26 हजार 977 लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, उन लोगों को दावें और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है. ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम कट गया हैं, वो 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच अपना दावें और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. जिसका निर्णय ईआरओ द्वारा लिया जाएगा.
-डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड
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