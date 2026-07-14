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उत्तराखंड SIR: फॉर्म में ये 8 गलतियां करने वाले 19 लाख मतदाताओं को नोटिस, उत्तर के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने SIR फर्स्ट फेज की जानकारी दी. बताया कि 8 गलतियों के कारण 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होगा.

Uttarakhand SIR FIRST PHASE
फॉर्म में ये 8 गलतियां करने वाले 19 लाख मतदाताओं को नोटिस (प्रतिकात्मक फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:24 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं. जिनमें से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाता ऐसे हैं जिनके गणना पत्र में त्रुटियां पाई गई है. यानी प्रदेश भर में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से 27 फीसदी मतदाताओं के गणना फॉर्म में विसंगतियां पाई गई हैं. जिसके कारण संबंधित ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, आठ तरह की त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण नोटिस जारी किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, देहरादून जिले में मौजूद मतदाताओं में से 33 फीसदी मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं. सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में मौजूद मतदाताओं में से 31 फीसदी मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में 27 फीसदी यानी 19 लाख 4 हजार 380 मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं. लिहाजा इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे.

Uttarakhand SIR FIRST PHASE
उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने जारी किए आंकड़े (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड में 19 लाख मतदाताओं के नाम में पाई गई त्रुटि:

  • उत्तराखंड में 71 लाख 33 हजार 785 मतदाताओं में से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • उत्तरकाशी जिले में 2 लाख 24 हजार 417 मतदाताओं में से 55 हजार 976 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • चमोली जिले में 2 लाख 72 हजार 187 मतदाताओं में से 52 हजार 246 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • रुद्रप्रयाग जिले में 1 लाख 80 हजार 786 मतदाताओं में से 42 हजार 469 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • टिहरी गढ़वाल जिले में 4 लाख 63 हजार 628 मतदाताओं में से 1 लाख 4 हजार 402 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • देहरादून जिले में 11 लाख 90 हजार 805 मतदाताओं में से 3 लाख 95 हजार 868 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • हरिद्वार जिले में 12 लाख 46 हजार 219 मतदाताओं में से 3 लाख 90 हजार 312 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • पौड़ी गढ़वाल जिले में 5 लाख 3 हजार 468 मतदाताओं में से 1 लाख 5 हजार 945 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • पिथौरागढ़ जिले में 3 लाख 41 हजार 497 मतदाताओं में से 70 हजार 65 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • बागेश्वर जिले में 2 लाख 919 मतदाताओं में से 40 हजार 998 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • अल्मोड़ा जिले में 4 लाख 71 हजार 938 मतदाताओं में से 77 हजार 566 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • चंपावत जिले में 1 लाख 88 हजार 924 मतदाताओं में से 44 हजार 315 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • नैनीताल जिले में 6 लाख 93 हजार 325 मतदाताओं में से 1 लाख 88 हजार 54 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.
  • उधम सिंह नगर जिले में 11 लाख 55 हजार 672 मतदाताओं में से 3 लाख 36 हजार 164 मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटि पाई गई.

इन 8 गलतियों पर जारी होंगे नोटिस: प्रदेश में जिन 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाना है, उसके पीछे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 8 वजह बताई है. जिसमें, मतदाता और उनके माता-पिता के बीच का आयु अंतर 15 साल से कम है. मतदाता एवं उनके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 50 साल से अधिक है. मतदाता और उनके दादा-दादी/ नाना- नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम है. दो भाई या भाई बहन के बीच आयु का अंतर 9 माह से कम है. एक ही मतदाता के साथ प्रोजेनी (गार्जन) के रूप में 6 से ज्यादा हैं. मतदाता के संबंधी के नाम में कोई त्रुटि, मतदाता के खुद के नाम में कोई त्रुटि, लास्ट एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड शामिल है.

एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यक्रम की सूची:

  • मतदाताओं को जारी होने वाले नोटिस की बूथवार पीडीएफ 16 जुलाई तक जनरेट की जाएगी.
  • इन सभी पीडीएफ की 20 जुलाई तक प्रिंटिंग होगी.
  • 25 जुलाई से 17 अगस्त के बीच नोटिस वितरित किए जाएंगे.
  • 24 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से जारी नोटिस की सुनवाई और निस्तारण होगा.
  • 31 अगस्त तक फॉर्म 6, 7 और 8 के साथ ही अन्य जारी नोटिसों का निस्तारण किया जाएगा.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता हैं, उन मतदाताओं में से 19 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके फॉर्म में त्रुटियां पाई गई है, जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा. हालांकि, जब नोटिस जारी किया जाएगा, तभी उन्हें पता चल सकेगा कि किन वजहों से नोटिस जारी किया गया है. अगर किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उनका नाम और जानकारी सही है. हालांकि, ये सभी नोटिस ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे. इसके बाद उनको प्रिंटकर बीएलओ के जरिए, मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा.
-डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी-

नोटिस पाने वाले लोगों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी ये मान्य दस्तावेज दिखाने होंगे:

  1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू की ओर से जारी.
  3. कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज.
  4. सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  5. पासपोर्ट.
  6. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों की ओर से जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र.
  7. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  8. वन अधिकार प्रमाण पत्र.
  9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र.
  10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो).
  11. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर.
  12. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की जिलेवार स्थिति:

  • उत्तराखंड में 71 हजार 33 हजार 785 मतदाता हैं. जिसमें 37 लाख 23 हजार 614 पुरुष, 34 लाख 9 हजार 954 महिला और 217 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • हरिद्वार में 12 लाख 46 हजार 219 मतदाता हैं. जिसमें 6 लाख 64 हजार 795 पुरुष, 5 लाख 81 हजार 323 महिला और 101 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • नैनीताल में 6 लाख 93 हजार 325 मतदाता हैं. जिसमें 3 लाख 61 हजार 533 पुरुष, 3 लाख 31 हजार 781 महिला और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • अल्मोड़ा में 4 लाख 71 हजार 938 मतदाता हैं. जिसमें 2 लाख 46 हजार 337 पुरुष, 2 लाख 25 हजार 596 महिला और 5 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • उधम सिंह नगर में 11 हजार 55 हजार 672 मतदाता हैं. जिसमें 6 लाख 6 हजार 826 पुरुष, 5 लाख 48 हजार 817 महिला और 29 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • पिथौरागढ़ में 3 लाख 41 हजार 497 मतदाता हैं. जिसमें 1 लाख 74 हजार 190 पुरुष, 1 लाख 67 हजार 304 महिला और 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • बागेश्वर में 2 लाख 919 मतदाता हैं. जिसमें 1 लाख 3 हजार 273 पुरुष, 97 हजार 646 महिला और 0 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • चंपावत में 1 लाख 88 हजार 924 मतदाता हैं. जिसमें 99 हजार 449 पुरुष, 89 लाख 474 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • चमोली में 2 लाख 72 हजार 187 मतदाता हैं. जिसमें 1 लाख 39 हजार 995 पुरुष, 1 लाख 32 हजार 191 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • उत्तरकाशी में 2 लाख 24 हजार 417 मतदाता हैं. जिसमें 1 लाख 16 हजार 993 पुरुष, 1 लाख 7 हजार 423 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • रुद्रप्रयाग में 1 लाख 80 हजार 786 मतदाता हैं. जिसमें 91 हजार 268 पुरुष, 89 हजार 518 महिला और 0 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • टिहरी गढ़वाल में 4 लाख 63 हजार 628 मतदाता हैं. जिसमें 2 लाख 41 हजार 352 पुरुष, 2 लाख 22 हजार 272 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • पौड़ी गढ़वाल में 5 लाख 3 हजार 468 मतदाता हैं. जिसमें 2 लाख 62 हजार 254 पुरुष, 2 लाख 41 हजार 205 महिला और 9 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
  • देहरादून में 11 लाख 90 हजार 805 मतदाता हैं. जिसमें 6 लाख 15 हजार 349 पुरुष, 5 लाख 75 हजार 404 महिला और 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में सर्विस मतदाताओं की स्थिति:

उत्तराखंड राज्य में 86 हजार 433 सर्विस मतदाता है. जिसमें 83 हजार 769 पुरुष और 2 हजार 664 महिला मतदाता शामिल है.

हरिद्वार में 2 हजार 261 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 132 पुरुष और 129 महिला मतदाता शामिल हैं.

नैनीताल में 5 हजार 11 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 754 पुरुष और 257 महिला मतदाता शामिल हैं.

अल्मोड़ा में 6 हजार 344 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 6 हजार 143 पुरुष और 201 महिला मतदाता शामिल हैं.

उधम सिंह नगर में 5 हजार 521 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 180 पुरुष और 341 महिला मतदाता शामिल हैं.

पिथौरागढ़ में 13 हजार 16 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 12 हजार 607 पुरुष और 409 महिला मतदाता शामिल हैं.

बागेश्वर में 3 हजार 982 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 881 पुरुष और 101 महिला मतदाता शामिल हैं.

चंपावत में 3 हजार 33 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 2 हजार 910 पुरुष और 123 महिला मतदाता शामिल हैं.

चमोली में 9 हजार 736 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 9 हजार 565 पुरुष और 171 महिला मतदाता शामिल हैं.

उत्तरकाशी में 3 हजार 283 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 3 हजार 218 पुरुष और 65 महिला मतदाता शामिल हैं.

रुद्रप्रयाग में 5 हजार सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 4 हजार 949 पुरुष और 51 महिला मतदाता शामिल हैं.

टिहरी गढ़वाल में 5 हजार 308 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 5 हजार 223 पुरुष और 85 महिला मतदाता शामिल हैं.

पौड़ी गढ़वाल में 14 हजार 569 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 14 हजार 320 पुरुष और 249 महिला मतदाता शामिल हैं.

देहरादून में 9 हजार 369 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें 8 हजार 887 पुरुष और 482 महिला मतदाता शामिल हैं.

डॉ. विजय ने कहा कि, ऐसे में जब मतदाता को नोटिस प्राप्त होगा तो उस दौरान नोटिस में वजहों का जिक्र भी होगा. लिहाजा उसे संबंधित दस्तावेज बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को उपलब्ध करना होगा. इसके बाद बीएलओ की ओर से संबंधित दस्तावेज ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को उपलब्ध कराया जाएगा. लिहाजा, उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

प्रदेश में 8 लाख 26 हजार 977 लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं. जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, उन लोगों को दावें और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है. ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम कट गया हैं, वो 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच अपना दावें और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. जिसका निर्णय ईआरओ द्वारा लिया जाएगा.
-डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड

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