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उत्तराखंड में एसआईआर डेटशीट, 8 जून से वितरित होंगे गणना फॉर्म, घर घर जाएंगे बीएलओ

उत्तराखंड में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता हैं. इन सभी मतदाताओं को गणना फार्म उपलब्ध कराया जाएगा. मतदाताओं की सुविधा के लिए गणना फार्म ईसीआई नेट ऐप पर भी उपलब्ध है. ऐस में मतदाता खुद भी ईसीआई नेट ऐप के जरिए अपना गणना फार्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद मतदाता इस फॉर्म को भरकर अपलोड भी कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान, कोई भी पात्र व्यक्ति, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भर सकते हैं. जिसके बाद दावे आपत्तियों के निस्तारण के समय उनके फार्मों पर विचार किया जाएगा.

इस दौरान अगर कोई मतदाता घर पर मौजूद नहीं है तो, बीएलओ तीन बार घर पर विजिट करेंगे. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा. इसके साथ ही 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है. इसी बीच 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.एसआईआर के दौरान 11,733 बीएलओ, 22,823 बीएलए के साथ ही 70 विधानसभा में 70 ईआरओ (एसडीएम) और हेल्प डेस्क में मैनपॉवर लगाए जाने के साथ ही हर बूथ पर वॉलिंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे.

उत्तराखंड में एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा प्रदेश में एसआईआर प्रकिया शुरू हो गई है. प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार, बीएलओ का तीन चरणों में प्रशिक्षण, गणना फार्मों की शत- प्रतिशत प्रिंटिंग का काम पूरा हो गया है. ऐसे में 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ, घर-घर जाकर गणना फार्म का वितरण और फॉर्म का संकलन करेंगे. यही नहीं, इस एक महीने के दौरान मतदाताओं के गणना फार्मों को बीएओ एप्प के माध्यम से डिजिटिलाइज कर अपलोड किया जाएगा.

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई को तीसरे चरण में देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा की. जिसके बाद उत्तराखंड में 29 मई से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू. वर्तमान समय में बीएलओ के ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है. अभी तक दो चरणों में ट्रेनिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. 7 जून तक ट्रेनिंग के तीसरे चरण को भी पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर न सिर्फ गणना फॉर्म वितरित करेंगे बल्कि इसी दौरान गणना फॉर्म का संकलन भी करेंगें.

8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन का कार्य किया जाएगा. इस दौरान किसी भी मतदाता को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. 14 जुलाई 2026 को जब ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा. उसकी सूची बूथ स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा. ऐसे में किसी भी मतदाता को अगर कोई दिक्कत होती है, तो वो उससे संबंधित जानकारी अपने बीएलओ को दे सकते हैं. मतदाताओं के लिए जो 11 दस्तावेज अधिसूचित हैं. उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है. ऐसे में मतदाता आधार को भी एक पहचान पत्र डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे.

गणना फॉर्म (सोर्स: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय)

अगर किसी मतदाता का नाम काट दिया जाता है तो वो अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा सकता है. पहले अपील के रूप में धारा 24 (A) के तहत जिलाधिकारी कार्यालय में अपील दाखिल कर सकते हैं. ये अपील ईआरओ (एसडीएम) के निर्णय के बाद 15 दिन के भीतर करना होगा. ऐसे में अगर किसी भी मतदाता की अपील को जिलाधिकारी की ओर से सुना नहीं गया या फिर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो फिर द्वितीय अपील के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी अपील दाखिल कर सकते हैं. यह अपील जिलाधिकारी के निर्णय के बाद 30 दिन के भीतर करना होगा.

उत्तराखंड में एसआईआर (सोर्स: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय)

उत्तराखंड राज्य में शुरू होने जा रहे एसआईआर को देखते हुए प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों के साथ कई दौर की बैठकें की जा चुकी है. इसी क्रम में 7 जून से शुरू होने जा रहे गाना फार्म वितरण एवं संकलन के कार्य से पहले 5 जून को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. बैठक में उनसे इस बाबत अनुरोध किया गया था कि 8 जून तक अधिक से अधिक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति कर दें. ऐसे में अभी तक 22,823 बीएलए की नियुक्ति राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा चुकी है. जिसमें सबसे अधिक भाजपा की ओर से 11,429 बीएलए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10,901 बीएलए, सीपीआई की ओर से 378 बीएलए और बीएसपी की ओर से 115 बीएलए नामित किए गए हैं.

उत्तराखंड में संचालित प्री- एसआईआर के दौरान 70.79 लाख मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है. ऐसे में अब एसआईआर के दौरान, जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है. जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है उन सभी को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में कुल 79,60,762 मतदाता हैं जिसमें से 70,79,726 मतदाताओं की मैपिंग यानी 88.93 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है. 8,81,036 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग प्री- एसआईआर के दौरान नहीं हो पाई है.

राज्य में बीएलए की स्तिथि (सोर्स: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने कहा सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ की मदद के लिए आईटी वॉलिंटियर्स समेत और टीम तैनात की गई है. प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां पर मतदाता कॉल करके अपने बारे में जानकारी देते हुए समस्याओं का निदान कर सकते हैं.

इसके अलावा, जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है उनका फार्म भरवाने में बीएलओ मदद भी करेंगे. जिससे गणना फॉर्म में कोई त्रुटि न रहे. ऐसे में जिन मतदाताओं की मैपिंग हुई है और जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई उन सभी को गणना फार्म सही ढंग से भरना है.

जिन मतदाताओं का नाम साल 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और उनके पेरेंट्स का नाम भी नहीं था, ऐसी दशा में किसी भी मतदाता को डरने की जरूरत नहीं है. फॉर्म 6 को नए सिरे से भरकर, बीएलओ को उपलब्ध करवा देते हैं तो आगामी मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाएगा. इसके साथ ही एसआईआर के दौरान जब मतदाता अपना सही विवरण भर कर देंगे तो मतदाता सूची में उनका सही विवरण ही प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी मतदाता के नाम, जन्मतिथि समेत जानकारी में कोई त्रुटि है तो उनको, सुधार करने के लिए दवा या आपत्ति दर्ज करानी होगी.

उत्तराखंड में एसआईआर के लिए तय कार्यक्रम उत्तराखण्ड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य होंगे.

8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे.

14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा.

14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है.

10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.

15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

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