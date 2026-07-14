उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 19 लाख वोटर्स के फॉर्म में त्रुटियां, जारी होंगे नोटिस

हरिद्वार में 12,46,219 मतदाता हैं. जिसमें 6,64,795 पुरुष, 5,81,323 महिला और 101 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. नैनीताल में 6,93,325 मतदाता हैं. जिसमें 3,61,533 पुरुष, 3,31,781 महिला और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. अल्मोड़ा में 4,71,938 मतदाता हैं. जिसमें 2,46,337 पुरुष, 2,25,596 महिला और 5 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. ऊधम सिंह नगर में 11,55,672 मतदाता हैं. जिसमें 6,06,826 पुरुष, 5,48,817 महिला और 29 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. पिथौरागढ़ में 3,41,497 मतदाता हैं. जिसमें 1,74,190 पुरुष, 1,67,304 महिला और 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. बागेश्वर में 2,00,919 मतदाता हैं. जिसमें 1,03,273 पुरुष, 97,646 महिला और 0 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. चम्पावत में 1,88,924 मतदाता हैं. जिसमें 99,449 पुरुष, 89,474 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. चमोली में 2,72,187 मतदाता हैं. जिसमें 1,39,995 पुरुष, 1,32,191 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. उत्तरकाशी में 2,24,417 मतदाता हैं. जिसमें 1,16,993 पुरुष, 1,07,423 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. रुद्रप्रयाग में 1,80,786 मतदाता हैं. जिसमें 91,268 पुरुष, 89,518 महिला और 0 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. टिहरी गढ़वाल में 4,63,628 मतदाता हैं. जिसमें 2,41,352 पुरुष, 2,22,272 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. पौड़ी गढ़वाल में 5,03,468 मतदाता हैं. जिसमें 2,62,254 पुरुष, 2,41,205 महिला और 9 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. देहरादून में 11,90,805 मतदाता हैं. जिसमें 6,15,349 पुरुष, 5,75,404 महिला और 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.