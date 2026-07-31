कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया में गिनाई खामियां, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात
उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा. जिसमें एसाआईआर प्रक्रिया की खामियां गिनाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 6:40 PM IST
देहरादून: कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की खामियों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीवीआरसी पुरुषोत्तम को सौपें गए ज्ञापन में बताया गया है कि एसआईआर के पहले चरण की त्रुटियों और दूसरे चरण में दावों और आपत्तियों में अव्यवहारिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है. कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण की प्रक्रिया के दौरान आने को गंभीर त्रुटियां अनियमितताएं सामने आई थी. पहले चरण में सामने आई इन कमियों और गलतियों का परीक्षण और निस्तारण किए बिना दूसरे चरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है.
कांग्रेस का कहना है कि यह न केवल मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करेगा बल्कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा. कांग्रेस पार्टी ने कुछ बिंदुओं पर अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है. जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत आई आपत्तियों और दावों की सुनवाई के लिए कई जगहों पर एक ही समय में दो अलग-अलग मतदान केंद्रों पर एक ही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो तर्कसंगत नहीं है. निर्वाचन विभाग की ओर से अपनाई जा रही ऐसी व्यवस्था विशेषकर उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और अव्यावहारिक है.
पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी दूरी, सीमित परिवहन सुविधाओं के चलते किसी भी अधिकारी के लिए एक ही समय या 2 घंटे के अंतराल पर दो अलग-अलग स्थान पर मौजूद रहकर सुनवाई करना संभव नहीं है, अगर निर्धारित समय पर किसी एक मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में संबंधित वोटर के दावे, आपत्तियों के निष्पक्ष और समय पर निस्तारण का अधिकार प्रभावित होगा. कांग्रेस के नेताओं ने कहा विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत की गई मैपिंग में भी कई तर्कहीन और गंभीर विसंगतियां सामने आई है. ऐसे कई स्थानों पर मतदान क्षेत्रों, केन्द्रों और वोटरों की मैपिंग इस तरह की गई है जो कसौटी पर खरा नहीं उतरती है.
कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ हरक सिंह रावत ने बताया उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण मतदान केन्द्रों पर स्थानीय और स्थाई निवासियों के नामों पर बड़े स्तर पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. यह आश्चर्यजनक और तर्कहीन है.कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं. आज मुख्य बिंदुओं को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है. उन्होंने कहा जब पहले चरण में एसआईआर का कार्य प्रारंभ हुआ, तब बीएलओ को इसकी जानकारी नहीं दी गई.
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