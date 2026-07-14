उत्तराखंड में SIR इफेक्ट! कटे 8 लाख से अधिक वोटर, जिलेवार देखिये लिस्ट
उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है. इसमें 19 लाख वोटर्स के फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं. जिन्हें नोटिस जारी किये जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 5:49 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है. जिसके हिसाब से एसआईआर के बाद उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं. देहरादून जिले में 1,86,008 मतदाताओं के नाम कटे हैं. हरिद्वार जिल में 130203 मतदाताओं के नाम कटे हैं.
उत्तराखंड में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के तहत प्रदेश में 71,33,785 मतदाता हैं.जिसमें 37,23,614 पुरुष, 34,09,954 महिला और 217 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में विसंगतियां पाई गई हैं. जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. उत्तराखंड में मतदान केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. पहले प्रदेश में 11733 मतदान केंद्र थे. जिनकी संख्या अब बढ़कर 12543 हो गई है. वहीं, जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार उत्तराखंड में एसआईआर के बाद 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे हैं. जिलेवार इसकी लिस्ट जारी की गई है.
उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाताओं के नाम कटे
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर जानकारी दी. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया एसआईआर की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गईल है. जिसके बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किये हये हैं. उन्होंने बताया 19 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं. इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा.
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा 14 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी को नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा फॉर्म 6 की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो ये भरकर आवेदन कर सकते हैं. नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है.
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