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श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सुधारी गलती, अब किया संशोधित आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने का आदेश शासन कर चुका है. हालांकि यह आदेश हाई कोर्ट द्वारा 2018 में दिए गए फैसले का पालन करते हुए किया गया है. लेकिन इस दौरान आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जोड़े गए हैं, जिसके हिसाब से ही फिलहाल विभिन्न विभागों में उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जा रहा है.

लेकिन ताजा मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का आया था जिसे ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है. संबंधित आदेश में स्पष्ट किया गया की 15 अक्टूबर 2024 तक सेवायोजित कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जायेगा. शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में 10 साल की सेवा और तिथि के रूप में जनवरी 2016 तक सेवायोजित कर्मियों को पहले चरण में इसका लाभ दिए जाने की बात लिखी गई थी.पूर्व में शासन स्तर से जारी इसी आदेश के आधार पर जब ईटीवी भारत ने खबर लिखी तो श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने भी एक संशोधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया. जिसमें तारीख को लेकर पूर्व में आदेश के भीतर किया गया जिक्र हटा दिया गया.

संशोधित आदेश में 15 अक्टूबर 2024 तक सेवा आयोजित कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिए जाने की बात को हटाकर 1 जनवरी 2016 तक सेवा आयोजित कर्मचारियों को इसका लाभ दिए जाने की बात लिखी गई है. इस मामले में ईटीवी भारत ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलसचिव दिनेश चंद्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्व में किए गए आदेश में गलती से तारीख को लेकर गलती हुई थी, जिसे सुधार लिया गया है.