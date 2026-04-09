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प्रतिनियुक्ति पर सरकार की सख्ती का मखौल उड़ा रहे अफसर, अधिकतम समय बाद भी डटे हैं बाहर

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों को लेकर सख्ती दिखाई है, विभाग ने स्पष्ट किया है कि अटैचमेंट और प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक और कर्मी अब हटाए जाएंगे. लेकिन विभाग के इस फैसले के साथ ही वह तमाम विभाग भी सवालों में आ गए हैं, जहां सालों साल से अधिकारी मूल विभाग से हटकर डटे हुए हैं.

प्रतिनियुक्ति पर सरकार की सख्ती भी नहीं आ रही काम: उत्तराखंड में सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति और अटैचमेंट की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. खास बात यह है कि सरकार लगातार इस प्रथा को सीमित करने की बात करती रही है, लेकिन इसके बावजूद कई अधिकारी और कर्मचारी सालों से अपने मूल विभागों से बाहर तैनात हैं. हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है.

मूल विभाग से बाहर सालों से डटे अफसर: शिक्षा विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि विभाग में अटैचमेंट और प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को अब वापस भेजा जाएगा. इसके लिए विभाग ने विस्तृत ब्योरा तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. विभाग का कहना है कि जो कर्मचारी लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा.

अस्थाई नियुक्ति को मान रहे स्थाई: सरकार और विभागों की ओर से पहले भी कई बार ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति या अटैचमेंट को स्थायी व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति सामान्यत सीमित अवधि के लिए ही होती है. इसके बावजूद व्यवहार में कई जगह यह व्यवस्था वर्षों तक चलती रहती है.

अफसरों के आदेश का उड़ रहा मखौल: साल 2025 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वित्त रहे और वर्तमान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी किए थे. उस आदेश में प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियम और शर्तों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी, ताकि अधिकारी लंबे समय तक मूल विभाग से बाहर न रहें. लेकिन इन आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता.

5 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद भी मूल विभाग में वापसी नहीं: हैरत की बात यह है कि कई अधिकारी प्रतिनियुक्ति की निर्धारित पांच साल की अधिकतम अवधि भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मूल विभाग में वापसी नहीं हो पाई है. इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है और कौन सी परिस्थितियां हैं, जो इन अधिकारियों को वर्षों तक दूसरे विभागों में बनाए रखती हैं.

शिक्षा मंत्री ने दिया है ये आदेश: शिक्षा विभाग के हालिया फैसले ने इस पूरे मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीन साल से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की भी समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सभी कर्मचारियों का पूरा विवरण तैयार किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके.