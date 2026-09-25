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उत्तराखंड में 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, लेकिन 600 राइस मिलर्स के सामने बकाया और भंडारण की चुनौती

आंकड़े यह भी बताते हैं कि प्रदेश के धान उत्पादन का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा जिलों, खासकर उधम सिंह नगर पर केंद्रित है. ऐसे में सरकारी खरीद के 7 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को हासिल करने में तराई के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है.

इसके बाद नैनीताल में 10,482 हेक्टेयर क्षेत्र में 34,477 मीट्रिक टन, हरिद्वार में 12,574 हेक्टेयर में 29,578 मीट्रिक टन, बागेश्वर में 11,389 हेक्टेयर में 19,829 मीट्रिक टन, देहरादून में 7,322 हेक्टेयर में 17,214 मीट्रिक टन, उत्तरकाशी में 9,027 हेक्टेयर में 16,343 मीट्रिक टन और टिहरी में 7,771 हेक्टेयर क्षेत्र में 13,330 मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान दर्ज किया गया.

उधम सिंह नगर धान उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र: कृषि विभाग के जिला स्तर के आंकड़ों को देखें तो, उत्तराखंड के धान उत्पादन में उधम सिंह नगर की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. वर्ष 2025-26 में जिले में 1 लाख 7 हजार 625 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई और 4 लाख 1 हजार 19 मीट्रिक टन प्रोडक्शन किया गया. यहां उत्पादकता 37.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही. इस हिसाब से अकेले उधम सिंह नगर की प्रदेश के कुल धान उत्पादन में हिस्सेदारी करीब 68 प्रतिशत रही.

पिछले साल के उत्पादन की तुलना में इस बार का खरीद लक्ष्य करीब 18.4 फीसदी अधिक बैठता है. हालांकि यहां यह महत्वपूर्ण है कि दोनों आंकड़े अलग-अलग अवधि के हैं. 5.91 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2025-26 का उत्पादन है, जबकि 7 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्य है.

पिछले साल उत्तराखंड में हुआ 5.91 लाख मीट्रिक टन धान प्रोडक्शन: सरकार ने इस बार 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जबकि कृषि निदेशालय के वर्ष 2025-26 के अंतिम अनुमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल उत्तराखंड में 2 लाख 6 हजार 374 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई और कुल 5 लाख 91 हजार 137 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ. प्रदेश में धान की औसत उत्पादकता 28.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही. यानी इस बार निर्धारित 7 लाख मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य पिछले साल के कुल अनुमानित उत्पादन से 1 लाख 8 हजार 863 मीट्रिक टन अधिक है.

खरीद शुरू होने से पहले क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े. -रेखा आर्या, खाद्य मंत्री, उत्तराखंड-

केंद्र सरकार की ओर से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए भी यही एमएसपी निर्धारित किया गया है. खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि,

7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार: उत्तराखंड में खरीफ की फसल खरीद सत्र 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को विधानसभा में विभागीय अधिकारियों और राइस मिलर्स संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर धान और मंडुवा खरीद की तैयारियों की समीक्षा की. सरकार ने इस बार प्रदेश में 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. खरीद प्रक्रिया एक अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी. इस बार किसानों से साधारण धान 2,441 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2,461 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड में एक अक्टूबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. सरकार ने इस बार 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 5.91 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था. ऐसे में नए खरीद लक्ष्य से लेकर राइस मिलर्स की समस्याओं तक इस बार धान खरीद का पूरा गणित महत्वपूर्ण हो गया है.

पांच साल में 401 रुपए बढ़ा साधारण धान का MSP: धान खरीद के आंकड़ों के साथ MSP में लगातार बढ़ोतरी भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में साधारण धान का MSP 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए का 2,060 रुपए प्रति क्विंटल था. 2023-24 में यह बढ़कर क्रमश: 2,183 और 2,203 रुपए हुआ. वर्ष 2024-25 में साधारण धान के लिए 2,300 और ग्रेड-ए के लिए 2,320 रुपए निर्धारित किए गए. वर्ष 2025-26 में साधारण धान का MSP 2,369 रुपए और ग्रेड-ए का 2,389 रुपए प्रति क्विंटल था. अब 2026-27 के लिए यह बढ़कर क्रमश: 2,441 और 2,461 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है. यानी पांच खरीद सत्रों में साधारण धान के MSP में 401 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए में भी 401 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. पिछले खरीद सत्र के मुकाबले दोनों श्रेणियों में MSP 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है.

उत्तराखंड में धान की कई किस्मों का उत्पादन: उत्तराखंड में धान उत्पादन केवल एक किस्म तक सीमित नहीं है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में नरेंद्र-359, HKR-47, PR-113, PR-114, DRRH-2, पंत धान-10, 12, 19, 24 और 26 जैसी धान की किस्मों का प्रोडक्शन किया जाता है. इसके अलावा सुगंधित और बासमती श्रेणी में पंत सुगंधा धान-15, 17 और 27, पूसा बासमती-1121 और 1509 और पंत बासमती-1 और 2 जैसी किस्में भी शामिल हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पारंपरिक धान की किस्में भी मौजूद हैं. इनमें झुमरिया, हलमुंजी, लाल साठी और सफेद साठी जैसी स्थानीय किस्में शामिल हैं. हालांकि अलग-अलग किस्मों के मौजूदा रकबे और उत्पादन का स्पष्ट तुलनात्मक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका प्रोडक्शन हिस्सा अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता.

600 राइस मिलर्स, नए खरीद सत्र से पहले पुरानी चुनौतियां बरकरार: सरकार जहां एक अक्टूबर से 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी कर रही है, वहीं इस पूरी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी राइस मिलर्स ने नए खरीद सत्र से पहले कई समस्याएं सरकार के सामने रखी हैं. उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान गर्ग के मुताबिक,

प्रदेश में वर्तमान में करीब 600 राइस मिलर्स हैं. राइस मिलर्स के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्याओं में गोदामों की उपलब्धता शामिल है. एक अक्टूबर से नई खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन पिछले सत्र से जुड़ी कई देनदारियां और प्रक्रिया अभी भी लंबित हैं. खाद्य मंत्री के सामने पुराने लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया है और इसे जल्द निस्तारित करने की मांग की है.

-सत्यवान गर्ग, अध्यक्ष, उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन-

राइस मिल एसोसिएशन का दावा है कि मौजूदा समय में करीब 3 लाख 75 हजार क्विंटल चावल लंबित है. साथ ही राइस मिलर्स का करीब 500 करोड़ रुपए का भुगतान भी बकाया है. ये दोनों आंकड़े राइस मिल एसोसिएशन की ओर से बताए गए हैं. ऐसे में नए खरीद सत्र से पहले मिलर्स पुराने लंबित मामलों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं.

-सत्यवान गर्ग, अध्यक्ष, उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन-

बैंक गारंटी भी बनी राइस मिलर्स के लिए चुनौती: राइस मिल एसोसिएशन ने बैठक में बैंक गारंटी की मौजूदा व्यवस्था को भी बड़ी चुनौती बताया है. सत्यवान गर्ग के मुताबिक, राइस मिल व्यापारियों की मांग है कि बैंक गारंटी की राशि कम की जाए और इसे मिल की वास्तविक आवश्यकता के हिसाब से निर्धारित किया जाए. एसोसिएशन ने मंत्री के सामने मांग रखी कि जिस मिल की जितनी मांग या आवश्यकता हो, उसी अनुपात में उससे बैंक गारंटी ली जाए. यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी खरीद के बाद धान को चावल में बदलने की प्रक्रिया में राइस मिलर्स की सीधी भूमिका होती है. केंद्र सरकार भी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 की तैयारियों में राज्यों से खरीद केंद्रों, मिल्स और गोदामों से संबंधित डेटा अपडेट करने और प्रसंस्करण तथा भंडारण क्षमता (प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी) का आकलन करने को कह चुकी है. सितंबर की राष्ट्रीय समीक्षा में खाद्यान्न खरीद और भंडारण क्षमता दोनों प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे.

72 की जगह 48 घंटे में होगा मिलर्स को भुगतान: राइस मिलर्स की समस्याओं के बीच राज्य सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है. खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मिलर्स के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं.

पहले मिलर्स को भुगतान करने के लिए 72 घंटे की व्यवस्था थी, जिसे अब घटाकर 48 घंटे किया जा रहा है. भुगतान सीधे मिलर्स के बैंक खातों में किया जाएगा. हालांकि नई व्यवस्था आगामी भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के लिए है.

-रेखा आर्या, खाद्य मंत्री उत्तराखंड-

एसोसिएशन ने पुराने बकाया भुगतान को भी जल्द जारी करने की मांग रखी है. बैठक में राइस मिलर्स और अन्य प्रतिनिधियों ने खरीद प्रक्रिया से संबंधित कई सुझाव सरकार के सामने रखे. खाद्य मंत्री ने संबंधित सुझावों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है.

मंडुवा की भी होगी खरीद, 12 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य: धान के साथ राज्य सरकार ने खरीफ क्रय सत्र में मंडुवा यानी रागी की सरकारी खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. इस बार प्रदेश में 12 हजार मीट्रिक टन मंडुवा खरीदने का लक्ष्य है. मंडुवा के लिए 5,205 रुपए प्रति क्विंटल MSP निर्धारित किया गया है. केंद्र की ओर से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए रागी का MSP भी 5,205 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. धान की तरह मंडुवा की खरीद भी एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी. हालांकि धान की तुलना में मंडुवा खरीद का लक्ष्य काफी छोटा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती को देखते हुए सरकारी खरीद किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी.

7 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, अब असली परीक्षा खरीद व्यवस्था की: उत्तराखंड में इस बार धान खरीद का लक्ष्य बड़ा रखा गया है. एक तरफ वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग के अंतिम अनुमान के मुताबिक राज्य में 5.91 लाख मीट्रिक टन धान प्रोडक्शन हुआ था. दूसरी तरफ 2026-27 के लिए सरकार ने 7 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है. अब इस लक्ष्य की वास्तविक तस्वीर मौजूदा खरीफ फसल के उत्पादन और किसानों की सरकारी क्रय केंद्रों तक पहुंचने वाली मात्रा के बाद ही स्पष्ट होगी. इस बीच सरकार के सामने खरीद सेंटर्स पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने से लेकर समय पर खरीद और मिलिंग सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर राइस मिलर्स ने गोदाम, पुराने भुगतान और बैंक गारंटी जैसे मुद्दे सरकार के सामने रख दिए हैं.

ऐसे में एक अक्टूबर से शुरू होने वाला खरीद सत्र केवल किसानों से धान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खरीद से लेकर भंडारण, मिलिंग और भुगतान तक पूरी व्यवस्था की परीक्षा भी होगा. केंद्र सरकार ने भी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए देशभर में 708.64 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमान तय किया है और राज्यों के साथ खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता की तैयारियों की समीक्षा की है.

उत्तराखंड में अब नजर इस बात पर रहेगी कि 7 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक खरीद कितनी होती है और नए खरीद सत्र से पहले राइस मिलर्स की लंबित समस्याओं का कितना समाधान हो पाता है.

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