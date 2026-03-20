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उत्तराखंड सुधारेगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंक, जारी हुए 5 साल के रिकॉर्ड, क्या कहते हैं आंकड़े?

बैठक में उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की गई. खास तौर पर देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर जैसे शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया. जहां प्रदूषण के स्तर को लेकर समय-समय पर चिंता सामने आती रही है. इस दौरान उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पिछले 5 सालों के आंकड़े भी पेश किए गए, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि राज्य में स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.

इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयासों को तेज करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने की. बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों के अधिकारी और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तराखंड की स्थिति को बेहतर बनाना रहा.

दिल्ली से भी की जाती है देहरादून की तुलना: कई मौकों पर तो देहरादून की हवा इस कदर खराब हो जाती है कि इसकी तुलना देश की राजधानी दिल्ली से भी की जाती है, जिसने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया. इसी के मद्देनजर अब उत्तराखंड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अपनी रैंक सुधारने के लिए ठोस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. ताकि, लोग आराम से सांस ले सकें.

स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है उत्तराखंड: उत्तराखंड जिसे आमतौर पर स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है, अब अपने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीरता से कदम उठा रहा है. बीते कुछ सालों में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई जाती रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में ऐसे कई शहर हैं, जहां वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की जाती रही है. इस दौरान कई बार देहरादून की तुलना दिल्ली से भी की जाती है. इसी को देखते हुए उत्तराखंड ने अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंक में बेहतर स्थिति पाने के लिए कसरत शुरू कर दी है. इसके तहत पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को भी जारी किया गया है.

क्या कहते हैं आंकड़े? उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि साल 2019-20 की तुलना में 2024-25 तक वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, PM 10 के स्तर में देहरादून में लगभग 44.27 प्रतिशत की कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है.

इसी तरह काशीपुर में 26.92 प्रतिशत और ऋषिकेश में 38.2 प्रतिशत तक सुधार देखा गया है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार और एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. हालांकि, सुधार के बावजूद सरकार इस स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और इसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही गई है.

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाएंगे ठोस कदम: बैठक में ये तय किया गया कि आने वाले समय में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके तहत औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना और निर्माण कार्यों में प्रदूषण रोकने के उपायों को और प्रभावी बनाया जाएगा.

दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता हुई थी खराब (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों और अस्थायी पड़ाव स्थलों पर साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए हैं. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मार्गों से गुजरते हैं, जिससे कचरा और धूल प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है. इसे देखते हुए सरकार ने एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. ताकि, सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके.

चारधाम यात्रा मार्गों पर समानांतर सफाई प्रणाली लागू करने की योजना भी बनाई गई है. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यात्रा मार्गों पर लगातार सफाई होती रहे और कहीं भी कचरा जमा न हो. इससे न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा. बल्कि, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

देहरादून में जाम की स्थिति (फाइल फोटो- ETV Bharat)

जानकारों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो उत्तराखंड आने वाले सालों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल कर सकता है. इसके साथ ही राज्य के लोगों को भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा, जो जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

फिलहाल, उत्तराखंड सरकार अब वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है. पिछले 5 सालों के आंकड़े जहां सुधार की दिशा दिखाते हैं, तो वहीं भविष्य की योजनाएं इस सुधार को और गति देने की ओर संकेत कर रही हैं. यदि सरकार, प्रशासन और आम जनता मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, तो उत्तराखंड एक बार फिर अपने स्वच्छ वातावरण की पहचान को मजबूत कर सकता है.

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