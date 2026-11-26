उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, 12 IAS, 17 IPS समेत 34 अफसरों के ट्रांसफर, 6 जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान
उत्तराखंड में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भारी फेरबदल, शासन ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर कुल 34 अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:18 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों के एक बार फिर बंपर तबादले हुए हैं. ट्रांसफर लिस्ट में IAS और आईपीएस के साथ पीसीएस अधिकारियों के नाम हैं. सचिवालय सेवा के अफसरों का भी तबादला हुआ है. नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली और बागेश्वर जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं.
उत्तराखंड में आईएएस और आईपीएस के तबादले: चुनाव से पहले उत्तराखंड में अफसरों के तबादलों का सिलसिला जारी है. बुधवार रात को 12 IAS के साथ 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. इसके अलावा दो पीसीएस और दो सचिवालय सेवा के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है.
फैनई प्रमुख सचिव आबकारी बने: एलएल फैनई को एक बार फिर प्रमुख सचिव आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है. दिलीप जावलकर से सचिव वित्त की जिम्मेदारी हटा दी गई है. रंजीत कुमार सिन्हा को सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है जबकि उनसे सचिव तकनीकी शिक्षा का पद हटाया गया है.
डॉ राजेश कुमार को खनन विभाग की जिम्मेदारी: बृजेश कुमार संत से खनन और आबकारी की जिम्मेदारी हटाई गई है. उन्हें खेल विभाग का सचिव बनाया गया है. आर राजेश कुमार को खनन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है. डॉ. आर. राजेश कुमार उत्तराखंड के खनन (औद्योगिक विकास - खनन) सचिव और महानिदेशक खनन हो गए हैं. युगल किशोर पंत को सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है. रंजना राजगुरु को सचिव नियोजन बनाया गया है. उनसे सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
अमित सिन्हा प्रमुख सचिव खेल से हटाए गए: आईपीएस अमित सिन्हा से विशेष प्रमुख सचिव खेल की जिम्मेदारी हटा दी गई है. रीना जोशी को अपर सचिव श्रम विभाग दिया गया है. विनीत कुमार को अपर सचिव जलागम के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है. मनोज गोयल को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी मिली है. मेहरबान सिंह बिष्ट को अपर सचिव गृह विभाग दिया गया है.
अभिनव शाह को सहकारिता की जिम्मेदारी: अभिनव शाह को अपर सचिव सहकारिता और निबंधक सहकारिता बनाया गया है. PCS बीएस चलाल को निदेशक दुग्ध विकास और निदेशक महिला डेयरी की जिम्मेदारी मिली है. PCS इलागिरि को आयुक्त नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी मिली है.
महिमा रौंकली अपर सचिव वन बनीं: इसके साथ ही सचिवालय सेवा में भी बदलाव किया गया है. सचिवालय सेवा के विक्रम सिंह यादव से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हटाया गया है. महिमा रौंकली को अपर सचिव वन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मणिकांत मिश्र उधम सिंह नगर के एसएसपी बने: आईपीएस की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है. IPS मंजूनाथ टीसी से नैनीताल एसएसपी की जिम्मेदारी हटाई गई है. अब उन्हें सेनानायक 31वीं वाहिनी पीएसी की जिम्मेदारी मिली है. पंकज भट्ट को सेनानायक आईआरबी प्रथम बनाया गया है. मणिकांत मिश्र को उधम सिंह नगर का एसएसपी बनाया गया है.
अर्पण यदुवंशी नैनीताल के एसएसपी बने: अमित श्रीवास्तव-1 को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी सौंपी गई है. श्वेता चौबे को सेनानायक आईआरबी की जिम्मेदारी मिली है. अमित श्रीवास्तव-2 को पुलिस अधीक्षक चमोली बनाया गया है. देवेंद्र पींचा को एसएसपी पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है. अर्पण यदुवंशी को नैनीताल का एसएसपी बनाया गया है.
सरिता डोभाल टिहरी की एसएसपी बनीं: विशाखा अशोक को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. अजय गणपति को सेनानायक एसडीआरएफ बनाया गया है. सर्वेश पंवार को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. जितेंद्र मेहरा को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाया गया है. सरिता डोभाल को एसएसपी टिहरी बनाया गया है.
जगदीश चंद्र बागेश्वर के एसपी बने: हरीश वर्मा को सेनानायक 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर की जिम्मेदारी मिली है. सुरजीत पंवार को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाया गया है. शाहजहां अंसारी को पुलिस अधीक्षक फायर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जगदीश चंद्र को पुलिस अधीक्षक बागेश्वर की जिम्मेदारी मिली है.
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