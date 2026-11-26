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उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, 12 IAS, 17 IPS समेत 34 अफसरों के ट्रांसफर, 6 जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान

आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों के एक बार फिर बंपर तबादले हुए हैं. ट्रांसफर लिस्ट में IAS और आईपीएस के साथ पीसीएस अधिकारियों के नाम हैं. सचिवालय सेवा के अफसरों का भी तबादला हुआ है. नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली और बागेश्वर जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं.

उत्तराखंड में आईएएस और आईपीएस के तबादले: चुनाव से पहले उत्तराखंड में अफसरों के तबादलों का सिलसिला जारी है. बुधवार रात को 12 IAS के साथ 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. इसके अलावा दो पीसीएस और दो सचिवालय सेवा के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है.