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उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर, पांच अधिकारी इधर से उधर, सवालों में स्थानांतरण नीति

उत्तराखंड सचिवालय ( Etv Bharat )

उत्तराखंड सचिवालय सेवा में पांच अधिकारियों के तबादले हुए हैं. सचिवालय में ऐसे कई अनुभाग अधिकारी हैं जिन्हें 5 साल से ज्यादा एक ही अनुभाग में हो चुके हैं. ऐसे में सचिवालय सेवा के इन अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर विचार चल रहा है. इससे पहले सचिवालय सेवा के लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई थी. इसके हिसाब से हर साल अधिकारियों के तबादलों को लेकर स्थानांतरण नीति के हिसाब से ही फैसला लिए जाने की उम्मीदें जगी थी, लेकिन इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया है.