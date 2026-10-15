उत्तराखंड सचिवालय में ट्रांसफर, पांच अधिकारी इधर से उधर, सवालों में स्थानांतरण नीति
सचिवालय में स्थानांतरण नीति पर सवाल उठ रहे हैं. यहां अभी भी अधिकारी लंबे वक्त से एक ही जिम्मेदारी पर बने हुये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 5:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड शासन में ही स्थानांतरण नीति को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहे हैं. तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी तैनाती लंबे वक्त से एक ही सीट पर बनी हुई है. तबादला नीति के अनुसार इन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा पा रहा है. इसी बीच शासन ने कई सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं.
उत्तराखंड सचिवालय सेवा में पांच अधिकारियों के तबादले हुए हैं. सचिवालय में ऐसे कई अनुभाग अधिकारी हैं जिन्हें 5 साल से ज्यादा एक ही अनुभाग में हो चुके हैं. ऐसे में सचिवालय सेवा के इन अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर विचार चल रहा है. इससे पहले सचिवालय सेवा के लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई थी. इसके हिसाब से हर साल अधिकारियों के तबादलों को लेकर स्थानांतरण नीति के हिसाब से ही फैसला लिए जाने की उम्मीदें जगी थी, लेकिन इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया है.
स्थानांतरण नीति के हिसाब से अभी ऐसे कई अधिकारी है जो लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए हैं. सचिवालय में इन्हें एक ही जिम्मेदारी संभालते हुए लंबा वक्त हो चुका है.
शासन में अनुभाग अधिकारी रमेश जोशी को माध्यमिक शिक्षा में भेजा गया है. कुछ दिन पहले ही रमेश जोशी को सचिवालय प्रशासन से न्याय विभाग भेजा गया था. अब उसे आदेश को संशोधित करते हुए उन्हें माध्यमिक शिक्षा अनुभाग में भेजा गया है. अनुभाग अधिकारी वंदना असवाल को पर्यटन विभाग से अब न्याय विभाग के अनुभाग दो में भेजा गया है.
विनीता पवार को गृह विभाग से पर्यटन विभाग में अनुभाग अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है. वो अनुभाग 2 देखेंगी. मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुभाग 4 देख रहे कुंदन सिंह भंडारी को गृह विभाग में अनुभाग 4 दिया गया है. इसी तरह राकेश कुमार को श्रम विभाग से गृह विभाग में अनुभाग पांच की जिम्मेदारी दी गई है.
खास बात यह है कि अभी कई विभागों में अनुभाग अधिकारी स्थानांतरण नीति के लिहाज से स्थानांतरित नहीं किए गए हैं. सचिवालय सेवा संघ भी मांग रखना रहा है और नियमों के हिसाब से ही सचिवालय सेवा के अधिकारियों को तैनाती दिए जाने की मांग की जाती रही है. हैरानी की बात यह है कि खुद मुख्य सचिव आनंद वर्धन स्थानांतरण नीति को लागू किए जाने की बात कहते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सचिवालय में ही तबादलों को लेकर नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है.
सचिवालय में अभी स्थानांतरण नीति के हिसाब से देखें तो अनुभाग अधिकारी के स्तर पर ही कई बदलाव की जरूरत है. इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के पदों पर भी बड़ा बदलाव किया जाना है.
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