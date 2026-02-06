ETV Bharat / state

सचिवालय की संघ अंतिम आम सभा, सोमवार को भंग की जाएगी कार्यकारिणी, अगले चुनाव की तैयारी शुरु

देहरादून: उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक कर्मचारी संगठन सचिवालय कर्मचारी महासंघ के इस कार्यकाल की आज आखिरी आम सभा आयोजित की गई. बैठक में इस कार्यकाल का लेखा जोखा भी सार्वजनिक किया गया तो वहीं वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा संघ के हित में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई. वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी.

सचिवालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि संघ की परम्परा के अनुसार आज आखिरी आम सभा बुलाई गई थी. इस बार आम सभा में उन्होंने अपने कार्यकाल के आय व्यय का ब्योरा दिया. इसके अलावा जो भी काम इस कार्यकाल में उनके द्वारा किये गये उनको भी आम सभा में रखा गया.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यकाल की आखिरी आमसभा थी और सोमवार को इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा. उसके बाद अगले चुनाव के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. उन्होंने बताया कि जल्द ही आने वाले समय में उत्तराखंड सचिवालय संघ में नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होंगे और एक नई कार्यकारिणी सचिवालय संघ को मिलेगी.

सचिवालय संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष जीतमणि पैनोली ने बताया कि सचिवालय संघ में कर्मचारियों के संगठन में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं. युवा साथी संग में जुड़ रहे हैं तो वही पुराने रिटायर्ड होकर जा रहे हैं. ऐसे में युवा पीढ़ी को सचिवालय संघ से रूबरू करवाना, संघ के तौर तरीके, कामकाज के अलावा कर्मचारी सेवाओं से जुड़े उनके हितों को लेकर जागरूक करना और संघ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.