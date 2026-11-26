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उत्तराखंड में बनेगी AI टास्क फोर्स, सरकारी कामों में आएगी तेजी, जानिए पूरी प्लानिंग

उत्तराखंड में बनेगी AI टास्क फोर्स ( ETV Bharat )

देहरादून: सचिवालय में ई-फाइलिंग पर पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है लेकिन अब भी कई विभाग है जहां ऑनलाइन वर्क कल्चर पर पूरी तरह फोकस नहीं हो पाया है. ऐसे में अब शासन में सरकारी कामकाज पर AI तकनीक की भी जोड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए बकायदा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय हुआ है.

सरकारी कामकाज में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए टास्क फोर्स गठित करने के साथ राज्य में डेटा लेक तैयार करने की पहल होगी. प्रशासनिक कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल की बात के बीच ई-फाइलिंग और डिजिटल कार्यप्रणाली को लेकर विभागों की सुस्ती भी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल और विभागीय कार्यप्रणाली में बदलाव पर फोकस हो रहा है.

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ हुई बैठक में सरकारी कामकाज में एआई के इस्तेमाल को लेकर कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया. इसके लिए तत्काल टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी है. यह टास्क फोर्स सरकारी विभागों की जरूरत और कार्यप्रणाली के अनुसार एआई टूल्स के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशेगी. इसका उद्देश्य केवल तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज को ज्यादा आसान, तेज और प्रभावी बनाना होगा.



इसके साथ ही प्रदेश में डेटा लेक तैयार करने की दिशा में भी काम शुरू किया जाएगा. इसके तहत अलग-अलग विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की व्यवस्था विकसित करने पर फोकस रहेगा. इससे नीतिगत फैसले लेने और योजनाओं की समीक्षा में उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग आसान हो सकेगा.