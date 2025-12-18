ETV Bharat / state

हल्द्वानी में खुला उत्तराखंड का दूसरा Gen-Z पोस्ट ऑफिस, जानिये इसकी खासियत

कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल करते हुए राज्य का दूसरा जेन-जी पोस्ट ऑफिस शुरू कर दिया है. एमबीपीजी कॉलेज परिसर में आज कुमाऊं के पहले जेन-जी पोस्ट ऑफिस का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर निदेशक डाक सेवा, उत्तराखंड परिमंडल अनसूया प्रसाद चमोला ने पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया. शुभारंभ के बाद अनसूया प्रसाद चमोला ने बताया जेन-जी पोस्ट ऑफिस खोलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवाओं को आधुनिक बनाना है, ताकि जेन-जी युवाओं को डाक सेवाओं की ओर आकर्षित किया जा सके. उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके.

हल्द्वानी: भारतीय डाक विभाग ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में एक नई पहल शुरू की है. डाक विभाग ने हल्द्वानी में उत्तराखंड का दूसरा जेन जी पोस्ट ऑफिस शुरू किया है. हल्द्वानी जेन जी पोस्ट ऑफिस के शुभारंभ के मौके पर डाक विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.

उन्होंने बताया इस जेन-जी पोस्ट ऑफिस में युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्री वाई-फाई, कैफे, मिनी लाइब्रेरी, डिजिटल भुगतान की सुविधा और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. यह पोस्ट ऑफिस पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ-साथ एक आधुनिक और नवाचार आधारित केंद्र के रूप में कार्य करेगा.अनसूया प्रसाद चमोला ने कहा केंद्र सरकार लगातार डाक सेवाओं को शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी मजबूत करने के प्रयास कर रही है. इसी दिशा में जेन-जी पोस्ट ऑफिस की अवधारणा को लागू किया जा रहा है. जिससे नई पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ा जा सके. उन्हें भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा सके.

बता दें डाक विभाग उत्तराखंड में 7 नए Gen-Z पोस्ट ऑफिस खोलेगा. पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस पौड़ी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में खोला गया है. दूसरा Gen-Z पोस्ट ऑफिस हल्द्वानी में शुरू किया गया है. इसी तरह अभी कई और नये Gen-Z पोस्ट ऑफिस खोले जाने हैं. Gen-Z पोस्ट ऑफिस की खासियत यह है कि इसे शिक्षण संस्थानों के परिसर में खोला जा रहा है. पोस्ट ऑफिस की ये पहल नई जनरेशन के युवाओं को आकर्षित करने वाली होगी. इसे इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है. इसके अलावा Gen-Z पोस्ट ऑफिसों में wifi की सुविधा भी है. यहां पर कॉफ़ी मशीन होगी.

पढे़ं- उत्तराखंड में खुलेंगे 7 Gen-Z पोस्ट ऑफिस, कल पौड़ी से होगी शुरुआत, जानिये क्या मिलेंगी सुविधाएं

पढे़ं- 'ओल्ड डाकघर' बना Gen-Z, पौड़ी में खुला उत्तराखंड का पहला पोस्ट ऑफिस, युवाओं ने खुद किया डिजाइन