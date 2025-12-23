अमेरिकी दूतावास ने SDRF को साहसिक बचाव कार्यों के लिए किया सम्मानित, प्रदेश का बढ़ाया गौरव
SDRF आज आधुनिक तकनीकों से लैस होकर लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनकी जान बचा रही है. जिसके लिए अमेरिकी दूतावास ने सम्मानित किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 23, 2025 at 4:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) इकाई ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. आपदा प्रबंधन और जटिल बचाव अभियानों में असाधारण सेवा के लिए अमेरिकी दूतावास ने SDRF उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है. यह सम्मान विशेष रूप से उन साहसिक, जल्द और मानवीय बचाव अभियानों के लिए दिया गया, जिनके तहत उत्तराखंड में पर्यटन के दौरान कठिन और विषम परिस्थितियों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया.
भौगोलिक रूप से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में एसडीआरए ने पर्वतीय क्षेत्रों, ग्लेशियरों, नदियों और ट्रेकिंग रूट्स पर फंसे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए जल्द निर्णय क्षमता, सटीक रणनीति और संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से अनेक जीवन रक्षक कार्य किए हैं. प्रतिकूल मौसम और अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद, SDRF कार्मिकों ने अदम्य साहस, अनुशासन एवं उत्कृष्ट टीम भावना का परिचय दिया है.
यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान न केवल एसडीआरए उत्तराखंड पुलिस की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता को दर्शाता है, बल्कि बल की सुदृढ़, मानवीय और पेशेवर पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त करता है. यह उपलब्धि भविष्य में बल के मनोबल को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी.अमेरिकी दूतावास द्वारा प्रदान किए गए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र को सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने ग्रहण किया. यह सम्मान SDRF उत्तराखंड पुलिस के सभी जांबाज कार्मिकों की निष्ठा, परिश्रम, समर्पण और सेवा भावना का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में "सेवा, सुरक्षा और समर्पण" के संकल्प के साथ जनसेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं.
एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व में, बल ने कई दुर्गम और चुनौतीपूर्ण अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया. इनमें चमोली जनपद के माउंट चौखंबा में फंसी दो विदेशी महिला ट्रैकर्स, बदरीनाथ क्षेत्र के अंतर्गत वसुधारा में फंसे विदेशी ट्रैकर्स और गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल हैं.साथ ही प्रभावी समन्वय और मार्गदर्शन के कारण ये सभी ऑपरेशन सुरक्षित, सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से संपन्न हुए हैं.
