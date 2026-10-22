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उत्तराखंड SDRF ने रचा इतिहास, देश में पहली बार किसी आपदा प्रतिवादन बल को मिला ISO सर्टिफिकेट

उत्तराखंड SDRF ने रचा इतिहास ( @uksdrf )

देहरादून: उत्तराखंड में आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और मुश्किल हालात में राहत पहुंचाने वाली SDRF ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल को ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण-पत्र मिला है. इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड SDRF (State Disaster Response Force) देश का पहला ऐसा आपदा प्रतिवादन बल बन गया है, जिसे यह प्रमाण-पत्र दिया गया है.

यह सम्मान SDRF की व्यवस्थित कार्यप्रणाली, अनुशासन, मानक संचालन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. खास बात यह है कि आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में SDRF की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यह प्रमाण-पत्र बल की तैयारियों और काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा.