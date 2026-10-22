उत्तराखंड SDRF ने रचा इतिहास, देश में पहली बार किसी आपदा प्रतिवादन बल को मिला ISO सर्टिफिकेट
यह सम्मान SDRF की व्यवस्थित कार्यप्रणाली, अनुशासन, मानक संचालन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 7:00 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और मुश्किल हालात में राहत पहुंचाने वाली SDRF ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल को ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण-पत्र मिला है. इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड SDRF (State Disaster Response Force) देश का पहला ऐसा आपदा प्रतिवादन बल बन गया है, जिसे यह प्रमाण-पत्र दिया गया है.
यह सम्मान SDRF की व्यवस्थित कार्यप्रणाली, अनुशासन, मानक संचालन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. खास बात यह है कि आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में SDRF की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यह प्रमाण-पत्र बल की तैयारियों और काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा.
उत्तराखंड में आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और मुश्किल हालात में राहत पहुंचाने वाली SDRF ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल को ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण-पत्र मिला है. @uksdrf #sdrf खबर का लिंक--https://t.co/Q60nSoXURh https://t.co/aDQ1sRVutf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 22, 2026
23 से 25 सितंबर तक हुआ ऑडिट, 8 अक्टूबर को मिला प्रमाण-पत्र: SDRF उत्तराखंड को यह प्रमाण-पत्र तय मानकों पर खरा उतरने के बाद मिला है. इसके लिए 23 से 25 सितंबर 2026 तक जौलीग्रांट स्थित SDRF वाहिनी मुख्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की ओर से द्वितीय ऑडिट किया गया. इस दौरान BIS के पूर्व वैज्ञानिक G और उप महानिदेशक विष्णु गुप्ता ने सेनानायक अर्पण यदुवंशी की मौजूदगी में बल की अलग-अलग शाखाओं और कार्यप्रणालियों का निरीक्षण किया.
ऑडिट के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, जवानों के प्रशिक्षण, संसाधनों के प्रबंधन, दस्तावेजों के रखरखाव, गुणवत्ता प्रबंधन और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन की जांच की गई. इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद 8 अक्टूबर 2026 को SDRF उत्तराखंड को ISO 9001:2015 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया.
भूकंप से बाढ़ तक, हर चुनौती के लिए तैयार रहती हैं 40 से ज्यादा टीमें: उत्तराखंड में भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, बाढ़, हिमस्खलन और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं अक्सर चुनौती बनती हैं. पहाड़ी इलाकों में कई बार राहत और बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे हालात में SDRF की 40 से अधिक टीमें प्रदेशभर में 24 घंटे राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रहती हैं.
🚨 देवप्रयाग में डूबे व्यक्तियों की तलाश में SDRF का सघन सर्चिंग अभियान जारी देवप्रयाग में डूबे व्यक्तियों की तलाश में SDRF उत्तराखंड पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। टीम द्वारा राफ्ट की सहायता से नदी में सभी संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग की जा रही है। https://t.co/roEmNWnH74— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) October 20, 2026
आपदा के समय फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, नदी-नालों में खोज और बचाव अभियान चलाना, दुर्गम इलाकों तक पहुंचना और दुर्घटनाओं में घायल लोगों को मदद पहुंचाना SDRF के प्रमुख कामों में शामिल है. इन अभियानों में जवानों की ट्रेनिंग, सही उपकरणों की उपलब्धता और समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी होता है. ISO प्रमाण-पत्र से इन व्यवस्थाओं को तय मानकों के अनुसार बेहतर बनाने और कामकाज में लगातार सुधार करने में मदद मिलेगी.
सिर्फ रेस्क्यू नहीं, चारधाम यात्रा और ट्रेकिंग में भी अहम जिम्मेदारी: SDRF की जिम्मेदारी केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि चारधाम यात्रा के दौरान दुर्गम पैदल मार्गों पर श्रद्धालुओं की मदद, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फंसे ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालना और पर्वतारोहण के दौरान आपात स्थिति में राहत पहुंचाना भी बल के काम का अहम हिस्सा है.
इसके अलावा धार्मिक आयोजनों, रिवर राफ्टिंग और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के दौरान भी SDRF की टीमें तैनात रहती हैं. उत्तराखंड में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित जवानों, आधुनिक उपकरणों और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत होती है. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से इन तैयारियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
जवाबदेही बढ़ेगी, कमियों की पहचान करना होगा आसान: ISO 9001:2015 प्रमाण-पत्र मिलने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि SDRF के कामकाज में जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकेगा. दस्तावेजों का रखरखाव, संसाधनों का इस्तेमाल, उपकरणों की देखभाल और प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
इसके साथ ही किसी अभियान के दौरान सामने आने वाली कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की प्रक्रिया भी मजबूत होगी. इससे भविष्य में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी, संसाधनों के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद मिल सकती है.
मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SDRF को ISO 9001:2015 प्रमाण-पत्र मिलने पर अधिकारियों और जवानों को बधाई दी है. उन्होंने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव की उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह बल की कार्यकुशलता, अनुशासन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि SDRF आगे भी तत्परता और सेवाभाव के साथ काम करती रहेगी.
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और पुलिस महानिरीक्षक SDRF योगेंद्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में सेनानायक अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में बल की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण, संसाधन प्रबंधन और बचाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है. कुल मिलाकर, उत्तराखंड SDRF को मिला यह प्रमाण-पत्र केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि आपदा के समय लोगों तक बेहतर और व्यवस्थित मदद पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. इससे प्रदेश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
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