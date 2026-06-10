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उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉ शुभम चमोला 'सीवी रमन गोल्ड मेडल' से सम्मानित, IIT जोधपुर में हुआ समारोह

वैज्ञानिक डॉ शुभम चमोला ( Photo courtesy Dr. Shubham Chamola )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की पर्वतीय वादियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले युवा वैज्ञानिक डॉ. शुभम चमोला ने एक बार फिर प्रदेश का मान बढ़ाया है. जनपद रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र अंतर्गत कौशलपुर गांव निवासी डॉ. शुभम चमोला को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के 12वें दीक्षांत समारोह में समग्र विज्ञान (साइंसेज) के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित 'सीवी रमन गोल्ड मेडल' से सम्मानित किया गया है. डॉ शुभम चमोला हुए सम्मानित: यह सम्मान उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया. इस अवसर पर आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, उपनिदेशक प्रो. भबानी कुमार सतपथी सहित संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद भी उपस्थित रहे. रुद्रप्रयाग के वैज्ञानिक डॉ शुभम चमोला को 'सीवी रमन गोल्ड मेडल' (Photo courtesy Dr. Shubham Chamola) डॉ शुभम चमोली को मिला 'सीवी रमन गोल्ड मेडल': डॉ. शुभम चमोला राजकीय इंटर कॉलेज, चंद्रापुरी में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत ओमप्रकाश चमोला के सुपुत्र हैं. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले डॉ. शुभम ने अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में हर्ष और गर्व का वातावरण है तथा स्थानीय लोगों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें बधाई देते हुए उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है. समग्र विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए सम्मानित हुए: डॉ. शुभम का शोध कार्य ऊर्जा विज्ञान और सतत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनका प्रमुख अनुसंधान सौर ऊर्जा के संग्रहण तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अधिक प्रभावी, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर केंद्रित है. वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका शोध भविष्य की हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहायक सिद्ध होगा.