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संस्कृत शोध में उत्तराखंड-नेपाल की साझेदारी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय करेगा करार

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शोध के क्षेत्र में नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा.

Uttarakhand Sanskrit University
संस्कृत शोध में उत्तराखंड-नेपाल की साझेदारी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 8:08 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड, संस्कृत शोध के क्षेत्र में नेपाल के साथ मिलकर बड़ी पहल करने जा रहा है. राज्य में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद अब संस्कृत के अध्ययन और शोध को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में संस्कृत के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे नेपाल के साथ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय करार करने जा रहा है. प्रस्तावित समझौते के तहत दोनों देशों के बीच संयुक्त शोध, शैक्षणिक आदान-प्रदान, शिक्षक-छात्र सहयोग और संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर विकसित किए जाएंगे.

संस्कृत के अध्ययन और शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा देने के लिए उत्तराखंड और नेपाल के बीच शैक्षणिक साझेदारी की तैयारी है. उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) होने की संभावना है. प्रस्तावित करार के जरिए दोनों देशों के विश्वविद्यालय संस्कृत के क्षेत्र में संयुक्त शोध, शैक्षणिक आदान-प्रदान और विद्वानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे.

इस संबंध में प्रदेश के संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ. सुरेंद्र थापा से मुलाकात की है. इस दौरान संस्कृत अनुसंधान, शिक्षण पद्धतियों के आदान-प्रदान और दोनों देशों के संस्कृत विद्वानों के बीच संवाद को बढ़ाने पर जोर दिया गया.

प्रस्तावित एमओयू का सबसे अहम पहलू दोनों विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना होगा. इसके तहत संस्कृत से जुड़े विभिन्न विषयों पर भारत और नेपाल के शोधार्थी मिलकर अध्ययन और अनुसंधान कर सकेंगे. दोनों देशों के युवा शोधार्थियों और विद्वानों को संयुक्त परियोजनाओं में शामिल करने के साथ ही शोध निष्कर्षों को संयुक्त प्रकाशनों के माध्यम से सामने लाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

इसके अलावा एमओयू के जरिए शिक्षक और छात्र आदान-प्रदान की संभावनाएं भी विकसित होंगी. दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक एक-दूसरे के संस्थानों में जाकर अध्ययन, अध्यापन और शोध गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. इससे संस्कृत की विभिन्न शिक्षण परंपराओं और शोध पद्धतियों को साझा करने का अवसर मिलेगा. दोनों देशों के संस्कृत विद्वानों के बीच नियमित अकादमिक संवाद को भी इस सहयोग का हिस्सा बनाए जाने की संभावना है.

नेपाल की संस्कृत विद्वत्ता और साहित्यिक परंपरा काफी समृद्ध रही है. ऐसे में नेपाल के अनुभव और भारत में संस्कृत के क्षेत्र में हो रहे शोध के बीच समन्वय स्थापित कर संस्कृत अध्ययन को व्यापक अंतरराष्ट्रीय मंच दिया जा सकता है. दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को अकादमिक सहयोग के जरिए नई मजबूती देने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संस्कृत, दर्शन, साहित्य और साझा सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़े हैं. संस्कृत दोनों देशों के बीच लंबे समय से साझा बौद्धिक और आध्यात्मिक आधार रही है. ऐसे में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच होने वाला समझौता संस्कृत के क्षेत्र में शोध और ज्ञान के आदान-प्रदान को नई गति दे सकता है.

संस्कृत के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई हो चुकी है. खासकर युवा शोधार्थियों को नई शोध परियोजनाओं से जोड़ने और संस्कृत के अध्ययन को आधुनिक अकादमिक जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया. संयुक्त शोध और प्रकाशन के माध्यम से संस्कृत से जुड़े नए शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.

उत्तराखंड के लिए यह पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई स्तरों पर काम चल रहा है. अब नेपाल के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर औपचारिक अकादमिक सहयोग होने से उत्तराखंड के संस्कृत शोधार्थियों और विद्वानों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद और शोध के नए अवसर खुल सकते हैं.

प्रस्तावित एमओयू के बाद दोनों विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त अनुसंधान, शिक्षक-छात्र आदान-प्रदान, अकादमिक सहयोग और संयुक्त प्रकाशन जैसे क्षेत्रों में कार्ययोजना तैयार की जा सकती है. इससे उत्तराखंड और नेपाल के बीच संस्कृत के क्षेत्र में सहयोग को संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है.

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उत्तराखंड नेपाल के बीच करार
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