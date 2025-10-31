ETV Bharat / state

'भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई शहादत की दीवार', सैन्य धाम विवाद पर बोले हरीश रावत

देहरादून: उत्तराखंड सैन्य धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले एडवोकेट विकेश नेगी ने सैन्य धाम निर्माण अनियमितताओं से जुड़ी शिकायत पीएमओ से की है. इसके लिए उन्होंने एक पत्र दिल्ली भेजा है. वहीं, अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मे मोर्चा खोल दिया है.

दरअसल, राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. कहा जा रहा है इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बने पांचवें धाम के रूप में देहरादून गुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण भी करेंगे. सैन्य धाम पिछले लंबे समय से लगातार विवादों में रहा है. यह निर्माण कार्य तय समय अवधि से काफी देर में बनकर तैयार हुआ है. समय-समय पर सैनिक धाम को अलग-अलग विवादों का सामना करना पड़ा है. अब जब इसका लोकार्पण का फाइनल दिन सुनिश्चित कर दिया गया है ऐसे में इसे लेकर एडवोकेट विकेश नेगी ने पीएमओ को पत्र भेजा है. जिसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का भी इस पर बयान आ गया है.