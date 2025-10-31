ETV Bharat / state

'भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई शहादत की दीवार', सैन्य धाम विवाद पर बोले हरीश रावत

सैन्य धाम विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश का बयान आया है. हरीश रावत ने कहा विवाद सैन्य धाम की गरिमा के लिए बेहद निंदनीय हैं.

SAINYA DHAM CONTROVERSY
सैन्य धाम विवाद पर बोले हरीश रावत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 7:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड सैन्य धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले एडवोकेट विकेश नेगी ने सैन्य धाम निर्माण अनियमितताओं से जुड़ी शिकायत पीएमओ से की है. इसके लिए उन्होंने एक पत्र दिल्ली भेजा है. वहीं, अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मे मोर्चा खोल दिया है.

दरअसल, राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. कहा जा रहा है इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बने पांचवें धाम के रूप में देहरादून गुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण भी करेंगे. सैन्य धाम पिछले लंबे समय से लगातार विवादों में रहा है. यह निर्माण कार्य तय समय अवधि से काफी देर में बनकर तैयार हुआ है. समय-समय पर सैनिक धाम को अलग-अलग विवादों का सामना करना पड़ा है. अब जब इसका लोकार्पण का फाइनल दिन सुनिश्चित कर दिया गया है ऐसे में इसे लेकर एडवोकेट विकेश नेगी ने पीएमओ को पत्र भेजा है. जिसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का भी इस पर बयान आ गया है.

सैन्य धाम विवाद पर बोले हरीश रावत (ETV Bharat)

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैन्य धाम निर्माण में हुई गड़बड़ियों को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा जहां पर बलिदान और शौर्य गाथाओं का प्रतीक सैन्य धाम बनाया गया है उसी सैन्य धाम निर्माण की नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई है. उन्होंने कहा इससे बड़ी भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा क्या होगी, खेल और नाले को घेर कर सैन्य धाम बना दिया गया है. उन्होंने कहा सैन्य धाम को लेकर सामने आ रहे विवाद इसकी गरिमा के लिए बेहद निंदनीय है. ये भविष्य में सैन्य धाम के लिए खतरा हैं.

हरीश रावत ने कहा इस निर्माण की जड़ में हमारे नाले खाले पर अतिक्रमण किया गया है. ये हमारे प्राकृतिक वॉटर डिसचार्ज के आउटलेट हैं. यह निकट भविष्य में एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं.

सैन्य धाम की मुख्य विशेषताएं:

  1. उत्तराखंड के सभी शहीदों को समर्पित होगा सैन्य धाम.
  2. देश का पहला सैन्य धाम.
  3. उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में हो रहा तैयार.
  4. देहरादून के गुनियाल गांव की 4 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा निर्माण.
  5. देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से होगा मेन गेट.
  6. महत्वपूर्ण मुख्य स्तंभ होगा अमर ज्योति की स्थापना.
  7. बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरदेव सिंह के मंदिर. सेना में देवता की उपाधि रखते हैं बाबा जसवंत सिंह व बाबा हरदेव सिंह.
  8. ऑडिटोरियम, म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर होंगे मुख्य आकर्षण.
  9. धाम के निर्माण के लिए उत्तराखंड के 1734 शहीदों के घरों से मिट्टी लाई गई है.
  10. 13 जिलों की 28 प्रमुख नदियों का जल यहां चढ़ाया गया है.
  11. सैन्य धाम में लिखे गए हैं प्रदेश के सभी शहीदों के नाम.


ये भी पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड सैन्य धाम विवाद
सैन्य धाम विवाद हरीश रावत
सैन्य धाम पीएमओ शिकायत
SAINYA DHAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.