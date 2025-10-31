'भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई शहादत की दीवार', सैन्य धाम विवाद पर बोले हरीश रावत
सैन्य धाम विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश का बयान आया है. हरीश रावत ने कहा विवाद सैन्य धाम की गरिमा के लिए बेहद निंदनीय हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2025 at 7:18 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सैन्य धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले एडवोकेट विकेश नेगी ने सैन्य धाम निर्माण अनियमितताओं से जुड़ी शिकायत पीएमओ से की है. इसके लिए उन्होंने एक पत्र दिल्ली भेजा है. वहीं, अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मे मोर्चा खोल दिया है.
दरअसल, राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. कहा जा रहा है इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बने पांचवें धाम के रूप में देहरादून गुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण भी करेंगे. सैन्य धाम पिछले लंबे समय से लगातार विवादों में रहा है. यह निर्माण कार्य तय समय अवधि से काफी देर में बनकर तैयार हुआ है. समय-समय पर सैनिक धाम को अलग-अलग विवादों का सामना करना पड़ा है. अब जब इसका लोकार्पण का फाइनल दिन सुनिश्चित कर दिया गया है ऐसे में इसे लेकर एडवोकेट विकेश नेगी ने पीएमओ को पत्र भेजा है. जिसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का भी इस पर बयान आ गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैन्य धाम निर्माण में हुई गड़बड़ियों को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा जहां पर बलिदान और शौर्य गाथाओं का प्रतीक सैन्य धाम बनाया गया है उसी सैन्य धाम निर्माण की नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई है. उन्होंने कहा इससे बड़ी भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा क्या होगी, खेल और नाले को घेर कर सैन्य धाम बना दिया गया है. उन्होंने कहा सैन्य धाम को लेकर सामने आ रहे विवाद इसकी गरिमा के लिए बेहद निंदनीय है. ये भविष्य में सैन्य धाम के लिए खतरा हैं.
हरीश रावत ने कहा इस निर्माण की जड़ में हमारे नाले खाले पर अतिक्रमण किया गया है. ये हमारे प्राकृतिक वॉटर डिसचार्ज के आउटलेट हैं. यह निकट भविष्य में एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं.
सैन्य धाम की मुख्य विशेषताएं:
ये भी पढ़ें-
- उत्तराखंड में बन रहे देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा, देखिए फर्स्ट लुक और जानिए लोकल लोगों की राय
- उत्तराखंड सैन्य धाम के आसपास निर्माण प्रतिबंध के नए नियम, भूमि धारक के सवाल, विपक्ष बोला- होमवर्क की कमी
- सैन्य धाम के 500 मीटर परिधि में प्रतिबंधित निर्माण कार्य संबंधित आदेश होगा निरस्त, 15 अक्टूबर तक पूरा होगा कार्य
- देश के पहले सैन्य धाम के निर्माण पर क्यों लगी हाईकोर्ट की रोक? निर्माण भूमि पर क्या है विवाद, पढ़ें पूरी खबर
- उत्तराखंड में पांचवें धाम की रखी गई नींव, बिपिन रावत के नाम पर प्रवेश द्वार, जानें सैन्य धाम की खासियत