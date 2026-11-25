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न मशीन, न महंगा कच्चा माल, मूंज घास से हुनर की कमाई कर रहीं उत्तराखंड की महिलाएं, शिमला में छाई हस्तशिल्प की चमक

प्राकृतिक घास से तैयार हो रहे उत्पाद बने लोगों की पसंद ( ETV Bharat )

शिमला: ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधन, आर्थिक चुनौतियां और रोजगार के कम अवसर भी अगर हुनर और मेहनत के आगे बाधा नहीं बनें तो आत्मनिर्भरता की नई राह निकल सकती है. उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं इसकी मिसाल पेश कर रही हैं. पीढ़ियों से परिवारों में चली आ रही मूंज घास से हस्तशिल्प बनाने की पारंपरिक कला को इन महिलाओं ने आजीविका का मजबूत जरिया बना लिया है. कभी घरों तक सीमित रहने वाला यह हुनर अब देश के बड़े शहरों में अपनी पहचान बना रहा है. महिलाएं मूंज घास से आकर्षक टोकरियां, पिटारी, डलिया, स्टोरेज बॉक्स, ट्रे, हाथ के पंखे, हैट और सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं. खास बात यह है कि इन उत्पादों को बनाने के लिए किसी महंगे कच्चे माल या आधुनिक मशीनरी की जरूरत नहीं होती. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध घास, पारंपरिक बुनाई की कला और महिलाओं की मेहनत से खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार हो रहे हैं.

शिमला में आयोजित हुनर का महोत्सव