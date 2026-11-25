न मशीन, न महंगा कच्चा माल, मूंज घास से हुनर की कमाई कर रहीं उत्तराखंड की महिलाएं, शिमला में छाई हस्तशिल्प की चमक
शिमला में नाबार्ड के ग्रामीण भारत महोत्सव-हिमाचल प्रदेश 2026 में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:20 PM IST
शिमला: ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधन, आर्थिक चुनौतियां और रोजगार के कम अवसर भी अगर हुनर और मेहनत के आगे बाधा नहीं बनें तो आत्मनिर्भरता की नई राह निकल सकती है. उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं इसकी मिसाल पेश कर रही हैं. पीढ़ियों से परिवारों में चली आ रही मूंज घास से हस्तशिल्प बनाने की पारंपरिक कला को इन महिलाओं ने आजीविका का मजबूत जरिया बना लिया है. कभी घरों तक सीमित रहने वाला यह हुनर अब देश के बड़े शहरों में अपनी पहचान बना रहा है. महिलाएं मूंज घास से आकर्षक टोकरियां, पिटारी, डलिया, स्टोरेज बॉक्स, ट्रे, हाथ के पंखे, हैट और सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं. खास बात यह है कि इन उत्पादों को बनाने के लिए किसी महंगे कच्चे माल या आधुनिक मशीनरी की जरूरत नहीं होती. प्राकृतिक रूप से उपलब्ध घास, पारंपरिक बुनाई की कला और महिलाओं की मेहनत से खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार हो रहे हैं.
शिमला में आयोजित हुनर का महोत्सव
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित नाबार्ड के ग्रामीण भारत महोत्सव-हिमाचल प्रदेश 2026 में उत्तराखंड की इन महिलाओं का हुनर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. महोत्सव में 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगर, बुनकर, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और गैर-कृषि उत्पादक संगठन (ओएफपीओ) अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं. यहां लगाए गए 40 स्टॉलों में प्रगतिशील ग्रामीण युवा चेतना कल्याण समिति, नैनीताल से जुड़ी महिलाओं के मूंज घास से बने हस्तशिल्प उत्पाद खासे पसंद किए जा रहे हैं.
सूखी घास से तैयार हो रहे खूबसूरत उत्पाद
स्टॉल पर सजी रंग-बिरंगी टोकरियां, डलिया, पिटारी, ट्रे और स्टोरेज बॉक्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. स्थानीय लोगों के साथ शिमला घूमने पहुंचे पर्यटक भी इन उत्पादों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इन हस्तशिल्प उत्पादों की खासियत इनकी प्राकृतिक बनावट, पारंपरिक डिजाइन और उपयोगिता है. वहीं, महिलाओं द्वारा ग्राहकों की मांग के अनुसार मौके पर ही उत्पाद तैयार करना भी महोत्सव का बड़ा आकर्षण बना हुआ है. सूखी घास को कुछ ही समय में खूबसूरत आकार लेते देख लोग हैरान रह जाते हैं. महिलाएं लोगों को मौके पर ही बुनाई की प्रक्रिया समझा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह साधारण-सी दिखने वाली घास को मेहनत और हुनर से उपयोगी एवं आकर्षक उत्पाद में बदला जा सकता है. उत्तराखंड के खटीमा और थारू बहुल क्षेत्रों में मूंज घास से हस्तशिल्प तैयार करने की पुरानी परंपरा है. मध्य प्रदेश के सतना सहित उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इस कला के जरिए बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं.
माता-पिता से सीखा हुनर, अब बनी आत्मनिर्भर
ईटीवी भारत से बातचीत में खटीमा से आईं रीता देवी ने बताया कि उनके परिवार में मूंज घास से सामान बनाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. उन्होंने यह कला अपने माता-पिता से सीखी थी. शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो उन्होंने इस काम का प्रशिक्षण लिया और इसे कमाई का जरिया बनाने का फैसला किया. आज वह स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस कला के जरिए हर महीने अच्छी आमदनी कमा रही हैं. शिमला में अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यहां लोग उनके उत्पादों को काफी पसंद कर रहे हैं और खरीदारी भी अच्छी हो रही है. उनके लिए यह केवल सामान बेचने का मंच नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक कला को दूसरे राज्यों के लोगों तक पहुंचाने का अवसर भी है.
"इस काम ने हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने का अवसर भी दिया है. पहले जो काम परिवार और गांव तक सीमित था, आज उसी के दम पर हमें देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने और बिक्री करने का मौका मिल रहा है." - रीता देवी, हस्तशिल्पकार, खटीमा
कई बड़े शहरों में लगा चुकी हैं प्रदर्शनियां
वहीं, खटीमा से ही आई कमलेश देवी ने बताया कि उन्होंने मूंज घास से हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद इस काम की शुरुआत की थी. शुरुआती दौर में आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की रुचि बढ़ी और उनके उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी. आज उनके समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो अपने घरों में ही मूंज घास से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं और इससे अच्छी कमाई कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके समूह की महिलाएं अब तक दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े शहरों में भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनियां लगा चुकी हैं. इससे उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचने, नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने उत्पादों को बेहतर पहचान दिलाने का अवसर मिला है. कमलेश देवी के अनुसार, इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण महिलाओं को एक्सपोजर मिलने के साथ अपने हुनर को व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास भी मिलता है.
कैसे बनते हैं मूंज घास से उत्पाद ?
मूंज घास से उत्पाद तैयार करना भी अपने आप में एक विशेष कला है.
- घास की कटाई और सुखाना: नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली मूंज घास को एकत्र कर धूप में सुखाया जाता है.
- परत अलग करना: सूखने के बाद इसकी बाहरी परत (सरपत) हटाकर अंदरूनी लचीले हिस्से को अलग किया जाता है.
- रंगाई की प्रक्रिया: जरूरत के अनुसार घास को रंगों के साथ पानी में उबालकर रंगा जाता है. इसके बाद धोकर दोबारा सुखाया जाता है.
- बुनाई से पहले तैयारी: घास को पानी में भिगोकर मुलायम और लचीला बनाया जाता है, ताकि बुनाई के दौरान टूटे नहीं.
- कॉइलिंग और बुनाई: कास जैसी मजबूत घास को आधार बनाकर मूंज की बुनाई की जाती है और अलग-अलग आकार दिए जाते हैं.
- तैयार होते हैं आकर्षक उत्पाद: इसी तकनीक से टोकरियां, डलिया, पिटारी, ट्रे, स्टोरेज बॉक्स, हाथ के पंखे और सजावटी सामान बनाए जाते हैं.
इन राज्यों में पाई जाती है मूंज घास
मूंज घास से उत्पाद बनाने के काम में डिजाइन, रंगों के संयोजन और बुनाई की बारीकी का विशेष महत्व होता है. मूंज घास नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है. इसकी कटाई सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के बाद की जाती है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महेवा और नैनी क्षेत्र, अमेठी व सुल्तानपुर, उत्तराखंड के खटीमा, थारू बहुल क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के सतना में मूंज के हस्तशिल्प उत्पाद तैयार किए जाते हैं.
हिमाचल की कुशा, उत्तराखंड की मूंज घास बनी आजीविका का आधार
हिमाचल प्रदेश में भी ग्रामीण महिलाएं कुशा घास से विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं. वहीं, उत्तराखंड की महिलाएं मूंज घास से पारंपरिक उत्पाद तैयार कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं. दोनों राज्यों की महिलाओं की यह पहल दिखाती है कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर को रोजगार से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है. नाबार्ड का ग्रामीण भारत महोत्सव भी ऐसे ही ग्रामीण हुनर, महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का मंच बन रहा है.