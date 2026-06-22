उत्तराखंड में मनचाही पोस्टिंग का फॉर्मूला तैयार कर रहा विभाग, कैडर बदलने का भी मिलेगा मौका
उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की मनचाही पोस्टिंग के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 22, 2026 at 1:34 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों के लिए मनचाही पोस्टिंग का फार्मूला तैयार हो रहा है. यह व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से की जा रही है. जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाकर वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा.
उत्तराखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान तलाशने की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. विभाग एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके जरिए कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी पसंद के अनुसार तैनाती मिलने का रास्ता खुल सकता है. इसके लिए विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
दरअसल, राज्य में वर्षों से कई अधिकारी और कर्मचारी अपने गृह जनपद या उसके आसपास तैनाती की मांग करते रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी जिलों में पोस्टिंग चाहते हैं. लेकिन वर्तमान ट्रांसफर नीति और कैडर संबंधी नियमों के कारण सरकार कई बार चाहकर भी कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा नहीं कर पाती. यही वजह है कि अब ग्राम्य विकास विभाग नियमों में सीमित शिथिलता देकर एक व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है.
क्या है सरकार का मानना: प्रस्ताव का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और इस पर अंतिम स्तर का होमवर्क चल रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बार-बार तबादलों और पोस्टिंग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता से राहत देना है. सरकार का मानना है कि यदि कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार एक बार स्थायी समाधान मिल जाता है, तो वे तबादले की चिंता छोड़कर विभागीय कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.
ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी का कहना है कि,
विभाग कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है. उनका कहना है कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. विभाग चाहता है कि कर्मचारी पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिशों में समय लगाने के बजाय अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें.
-भरत चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड-
कैडर बदलने का मिलेगा अवसर: नई व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान वन टाइम सेटलमेंट होगा. इसके अंतर्गत विभागीय कर्मचारी और अधिकारी अपने सेवा जीवन में केवल एक बार कैडर परिवर्तन का लाभ ले सकेंगे. उदाहरण के तौर पर यदि कोई अधिकारी कुमाऊं कैडर में कार्यरत है और वह गढ़वाल क्षेत्र में सेवा देना चाहता है, तो उसे कैडर बदलने का अवसर मिल सकता है. इसी प्रकार जिला कैडर के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी पसंद के जिले में स्थानांतरण का विकल्प दिया जा सकता है.
इन्हें मिलेगा लाभ: इस प्रस्ताव का लाभ ग्राम विकास अधिकारियों को मिलेगा. सालों से एक क्षेत्र में कार्यरत या अपने परिवार से दूर सेवा दे रहे कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है. खासतौर पर वे कर्मचारी, जिनकी पारिवारिक, शैक्षिक या सामाजिक परिस्थितियां किसी विशेष क्षेत्र में रहने की मांग करती हैं, उन्हें इस योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है.
आगामी कैबिनेट में रखा जा सकता है प्रस्ताव: हालांकि, अभी यह योजना केवल प्रस्ताव के स्तर पर है. इसे लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी. आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखे जाने की संभावना जताई जा रही है. यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाती है, तो विभाग योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करेगा और पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा.
विभागीय मंत्री का यह भी मानना है कि यदि यह मॉडल सफल साबित होता है तो अन्य विभाग भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकते हैं. राज्य के कई विभागों में सालों से तबादलों और कैडर संबंधी विवाद देखने को मिलते रहे हैं. ऐसे में यह प्रयोग एक नए प्रशासनिक मॉडल के रूप में सामने आ सकता है.
उधर, कर्मचारी संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत किया है. उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि,
लंबे समय से कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर तैनाती की मांग कर रहे थे. यदि सरकार पारदर्शी तरीके से यह व्यवस्था लागू करती है तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य संस्कृति में भी सुधार आएगा. उनका मानना है कि जब कर्मचारी मानसिक रूप से संतुष्ट होंगे तो उसका सीधा असर विभागीय कामकाज की गुणवत्ता पर दिखाई देगा.
-दीपक जोशी, अध्यक्ष, उत्तराखंड सचिवालय संघ-
पर्वतीय जिलों में आ सकती है समस्या: हालांकि, कर्मचारी संगठन यह भी स्वीकार करते हैं कि योजना को लागू करने के दौरान कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं. सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के संतुलन को बनाए रखने की होगी. यदि अधिकांश कर्मचारी मैदानी जिलों में तैनाती की इच्छा जताते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पद रिक्त होने का संकट पैदा हो सकता है.
यही कारण है कि विभाग को योजना लागू करते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. यदि कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया में संतुलन नहीं रखा गया तो कुछ जिलों में कर्मचारियों की कमी और कुछ स्थानों पर अधिकता की स्थिति बन सकती है.
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