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उत्तराखंड में मनचाही पोस्टिंग का फॉर्मूला तैयार कर रहा विभाग, कैडर बदलने का भी मिलेगा मौका

देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों के लिए मनचाही पोस्टिंग का फार्मूला तैयार हो रहा है. यह व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से की जा रही है. जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाकर वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा.

उत्तराखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान तलाशने की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. विभाग एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके जरिए कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी पसंद के अनुसार तैनाती मिलने का रास्ता खुल सकता है. इसके लिए विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

दरअसल, राज्य में वर्षों से कई अधिकारी और कर्मचारी अपने गृह जनपद या उसके आसपास तैनाती की मांग करते रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी जिलों में पोस्टिंग चाहते हैं. लेकिन वर्तमान ट्रांसफर नीति और कैडर संबंधी नियमों के कारण सरकार कई बार चाहकर भी कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा नहीं कर पाती. यही वजह है कि अब ग्राम्य विकास विभाग नियमों में सीमित शिथिलता देकर एक व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है.

क्या है सरकार का मानना: प्रस्ताव का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और इस पर अंतिम स्तर का होमवर्क चल रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बार-बार तबादलों और पोस्टिंग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता से राहत देना है. सरकार का मानना है कि यदि कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार एक बार स्थायी समाधान मिल जाता है, तो वे तबादले की चिंता छोड़कर विभागीय कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी का कहना है कि,

विभाग कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है. उनका कहना है कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. विभाग चाहता है कि कर्मचारी पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिशों में समय लगाने के बजाय अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें.

-भरत चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड-

कैडर बदलने का मिलेगा अवसर: नई व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान वन टाइम सेटलमेंट होगा. इसके अंतर्गत विभागीय कर्मचारी और अधिकारी अपने सेवा जीवन में केवल एक बार कैडर परिवर्तन का लाभ ले सकेंगे. उदाहरण के तौर पर यदि कोई अधिकारी कुमाऊं कैडर में कार्यरत है और वह गढ़वाल क्षेत्र में सेवा देना चाहता है, तो उसे कैडर बदलने का अवसर मिल सकता है. इसी प्रकार जिला कैडर के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी पसंद के जिले में स्थानांतरण का विकल्प दिया जा सकता है.